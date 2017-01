Sexy Kurven: Der Lenovo Y27g Curved-Gaming-Monitor im Test

Lenovos Gaming-Reihe umfasst von Notebooks über Desktop-PCs bis hin zu All-In-One-Gaming-Hardware so ziemlich alles, was sich das Gamer-Herz wünscht. Mit dem Lenovo Y27g reiht sich nun auch erstmals ein Curved-Monitor in Lenovos Reihe der Gaming-Hardware ein. Zum Preis von 599 Euro ist er nicht gerade ein Schnäppchen, dafür steckt aber auch einiges drin.

Im folgenden Test verraten wir euch, wie sich der Lenovo Y27g beim Spielen und im Alltag schlägt.

Wir fangen mal locker mit einem Blick auf die technischen Daten des LenovoY27g an:

Größe 27 Zoll (68,6 cm) Bildschirmdiagonale Auflösung 1920 x 1080 (Full HD) Display LED-Backlight Displayoberfläche Entspiegelt Format 16:9 Paneltechnik VA Bildwiederholungsrate 144 Hz Reaktionszeit grau zu grau 4 ms Kontrast fest 3000:1 Anschlüsse HDMI x 1, DisplayPort x 1, 3.5mm Audioanschluss, USB 3.0 x 4 Energieeffizienzklasse B Zubehör DisplayPort Kabel, USB Kabel, Setup-/Installationsanleitung, Netzteil, Stromkabel (1,0m)

Lenovo Y27g: Design

Der Lenovo Y27g kommt in mattschwarz mit glänzendem Lenovo Logo auf der Rückseite und dem für die Gaming-Serie des Herstellers charakteristischen, orangen Y zentral hinten am Standfuß.

Der V-Förmige Fuß ist gepolstert und zerkratzt uns so beim Umstellen nicht den Schreibtisch. Optisch gibt es nichts zu meckern, die matte Farbgebung ist unaufdringlich und pflegeleicht.

Super praktisch: An der linken Seite versteckt sich ein kleiner Haken an dem wir unser Headset aufhängen können. Dank der zahlreichen Anschlüsse können wir das auch direkt am Bildschirm anstöpseln und umgehen so lästigen Kabelsalat. Zudem wird eine Klappe mitgeliefert, mit der wir optional die Kabelanschlüsse etwas verstecken können. Sollte der Monitor nicht gerade an einer Wand stehen, sorgt das optisch für etwas mehr Ordnung.

Da wir vor einem Curved-Monitor für das beste Erlebnis möglichst zentral sitzen sollten, können wir den Y27g stufenlos in der Höhe justieren. Zudem kann der Bildschirm bis zu 30 Grad in jede Richtung geschwenkt und von -5 bis etwa 30 Grad geneigt werden. Der Aufbau ist simpel und doch ist die Mechanik, die den Monitor im Standfuß hält, solide.

Streifenfreies Bild mit G-Sync

Weniger solide kommt da jedoch die Auflösung daher. Trotz seiner 27 Zoll hat der Y27g „nur“ eine Auflösung von 1080p. Selbstverständlich reicht das den meisten, wie auch uns, für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis. Jedoch ist eine Auflösung von mindestens 2k bei dieser Größe inzwischen eher die Regel.

Um ein hervorragendes Bild, auch bei schwankender Framerate, kümmert sich beim Lenovo Curved die Nvidia G-Sync-Technologie. Diese sorgt via Synchronisation der Bildwiederholrate mit dem Grafikprozessor dafür, dass etwa Tearing, Ruckeln und Anzeigelatenzen verringert werden.

In unserem Test hat das G-Sync einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mit der 144 Hz Bildwiederholrate haben wir immer ein fantastisches Bild, egal ob Shooter oder Open-World-Riese. Selbstverständlich ist eine Nvidia-Grafikkarte Voraussetzung, um die Vorzüge des G-Sync nutzen zu können. International wird der Y27g für rund 150 USD weniger für Nutzer anderer Grafikkarten nur mit Free-Sync angeboten. Bei uns ist dieses Modell jedoch eher spärlich zu finden.

Die großartige Kontrast-Performance ist ebenfalls ein echtes Highlight, ebenso wie die kontrastreiche, strahlende Farbwiedergabe. Vom Mündungsfeuer einzelner Waffen bis hin zu großen Explosionen stellt der Bildschirm Action-Games wundervoll detailliert und kontrastreich da. Nicht zuletzt dank des Vertical Alignment-LCD-Panels, besonders im Vergleich mit der gängigeren TN-Panel-Technik. Die häufig kritisierten, langsameren Reaktionsseiten bei VA-Panels sind uns während der Testzeit übrigens nicht negativ aufgefallen.

Braucht man Curved?

Das ist die große Frage, die ich mir schon bei Heimfernsehern gestellt habe – und die Antwort hier war denkbar einfach: Nein. Bei Monitoren sieht es da etwas anders aus.

Bei der Größe und Krümmung des Y27g kommt gerade bei Spielen mit Third-Person- und Ego-Perspektive oder eben weitläufigen Spielwelten durch die wir uns dreidimensional bewegen durchaus ein tieferes 3D-Gefühl auf. Auch wenn das nicht jedermanns Sache ist, so können wir uns hier der Mehrheit anschließen und zugeben, dass die Krümmung durchaus ein optisch ansprechenderes Spielerlebnis ermöglichen kann – das richtige Spiel vorausgesetzt.

Das große Problem, das mir unter anderem beim Schreiben dieses Textes aufgefallen ist, ist das Arbeiten mit einem Curved Monitor. Beim Spielen mag die Krümmung durchaus ihre Vorteile haben, beim Arbeiten, Tippen oder einfach nur auf Facebook surfen, ist die Ansicht etwas gewöhnungsbedürftig.

Die Krümmung sorgt etwa beim Durchscrollen von Texten für einen seltsamen „Knick in der Optik“, der uns selbst nach längerem Benutzen noch störend auffällt. Daher empfehlen wir den Y27g mit seinem G-Sync, den ordentlichen Kontrasten und den 144 Hz absolut für Gamer. Wer seinen Rechner hauptsächlich zum Spielen nutzt und eher selten darauf lesen oder Texte verarbeiten will, weil er beispielsweise ein Arbeitsnotebook für sowas hat, kann bedenkenlos zugreifen.

Wer stattdessen einen praktischen Allrounder für sämtliche anfallenden PC-Aufgaben oder sogar nur Facebook, Onlineshopping und Mails braucht, kann getrost zu günstigeren Alternativen greifen.