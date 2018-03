Meitu T8s im Test: Interessantes China-Smartphone mit Dual-Frontkamera

Das T8s wurde uns freundlicherweise von Meitu zum Testen zur Verfügung gestellt und zwar nicht ohne Grund. Das Gerät ist derzeit sehr stark auf den Märkten in China, Japan und Taiwan vertreten. Nun will das Unternehmen herausfinden, ob sie sich auch auf den westlichen Markt konzentrieren sollten und ob sich das Handy in seinem Gesamtpaket bei uns durchsetzen würde. In unserem Test versuchen wir also die Frage zu beantworten: Sind wir bereit für ein typisches chinesisches Handy?