Microsoft Surface Book 2 im Test – 2-in-1 Notebook für Business-Anwender und Profis

Das Microsoft Surface Book 2 ist der Nachfolger des beliebten Convertibles von Microsoft für Leute, die möglichst viel Leistung und Akkulaufzeit in einer möglichst mobilen Form vereint sehen wollen Sei es fürs Arbeiten oder für kreative Anwendungen. Also überwiegend für Business-Andwender und Profis, die nicht auf Windows verzichten wollen. In diesem Test erfahrt Ihr, was Ihr für euer Geld bekommt.