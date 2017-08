Nokia 8: Benchmark-Test verrät die Specs

Update vom 31. Juli 2017:

In wenigen Tagen wird HMD das Nokia 8 vorstellen, aber mehr und mehr Fakten über das High-End-Smartphone sickern vorher bereits durch. Jetzt in Form eines Benchmark-Tests bzw. eines Eintrags in der Datenbank von GFX-Bench.

Somit können wir jetzt folgende Daten zusammenfassen:

5,3 Zoll großes QHD-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln

Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-SoC mit 2,45 GHz

Adreno 540 GPU

4 GB RAM

64 GB interner Speicher

Android 7.1.1

Dual-Cam auf der Rückseite mit 12-13 MP

Front-Cam ebenfalls mit 12-13 MP

Dual-SIM (auch in Europa)

Gigabit-WLAN, Bluetooth 4.2, NFC

Sehr wahrscheinlich wird der 64 GB große Speicher per microSD-Karte zu erweitern sein, aber hier fehlt noch die Bestätigung. Der Rest klingt definitiv nach einem Smartphone, dem man den Stempel „Flaggschiff“ verpassen kann.

Lasst euch übrigens nicht dadurch verunsichern, dass bei GFX Bench vom Nokia 9 die Rede ist. Lange wurde ein Nokia 9 als kommendes Flaggschiff erwartet, bevor jüngst klar wurde, dass das Nokia 8 der Star der noch jungen Nokia-Smartphone-Flotte der neuen Generation würde. Sobald es weitere Informationen gibt, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Quelle: WinFuture.de

Update vom 25. Juli 2017:

Offizielle Vorstellung am 16. August

Vor wenigen Tagen erst haben wir einen ersten Blick auf ein geleaktes Nokia 8 werfen können, da kündigt HMD Global ein Presse-Event an, auf dem wir dieses Smartphone erwarten dürfen. Wie The Verge berichtet, gehen nämlich gerade die ersten Presse-Einladungen raus, die zur Veranstaltung am 16. August einladen, die in London um 19.30 Uhr Ortszeit (20.30 Uhr bei uns) über die Bühne gehen wird.

Explizit wird das Nokia 8 von HMD nicht erwähnt, aber die Rede ist von einem Flaggschiff-Smartphone mit Android, was also zweifelsfrei sehr nach diesem Nokia 8 klingt. Somit wird es jetzt ernst: Das erste Nokia-Smartphone der Spitzenklasse seit vielen Jahren wird in weniger als einem Monat enthüllt und wir werden euch selbstverständlich weiter auf dem Laufenden halten.

Aktuell haben wir noch keinen Schimmer, ob weitere Events zeitgleich geplant sind, oder ob es vielleicht auch einen Stream gibt, den ihr alle beiwohnen könnt. Sobald wir da genaueres wissen, lassen wir euch auch das rechtzeitig wissen.

Original-Artikel vom 18. Juli 2017:

HMD Global: So sieht das Flaggschiff-Smartphone Nokia 8 aus

Die Gerüchteküche lässt verlauten, dass wir noch Ende Juli ein neues Nokia-Smartphone zu sehen bekommen sollen. Nokia 8 nennt es sich und soll das erste High-End-Smartphone der neuen Nokia-Ära werden. HMD Global ließ vor kurzem bereits durchblicken, dass wir neben einem Nokia 2 und Nokia 7 auch ein Nokia 8 erwarten dürfen.

Gott sei Dank – oder besser gesagt: @evleaks sei Dank – müssen wir nicht bis Ende Juli warten, bis wir einen ersten Blick auf das kommende Flaggschiff werfen können. Sollte dieser Leak nämlich der Realität entsprechen, sehen wir hier bereits das Nokia 8:

Was sehen wir? Ein sehr schlichtes und schönes Smartphone, welches sich im Design an den jüngsten Handsets orientiert, die HMD Global veröffentlicht hat, also die Geräte Nokia 3, Nokia 5 und Nokia 6. Auf der Rückseite fällt die zentrale Dual-Cam auf. Neben dieser in dunklem Blau gehaltenen Version des Nokia 8 hat Leaker-Legende Evan Blass auch noch ein Modell in Silber ausgegraben, welches offiziell die Farbe „Steel“ tragen soll:

Laut WinFuture.de dürfen wir uns aber noch auf mindestens zwei weitere Farbvarianten (Blau-Gold, Blau-Kupfer) freuen. Mehr als die beiden Bilder konnte aber bei den neuen Leaks nicht aufgetrieben werden, so dass wir uns bei allen weiteren Punkten bezüglich dieses Smartphones noch mit den bisherigen Gerüchten zufriedengeben müssen.

Den Nokia-Fans dürfte das egal sein, denn augenscheinlich – so sich die Gerüchte bestätigen – steht mit dem Nokia 8 schon in wenigen Tagen endlich mal wieder ein richtiges Nokia-Flaggschiff ins Haus. Zu den vermuteten technischen Daten gehören u.a. ein Qualcomm Snapdragon 835, 4 oder 6 GB RAM, 64 GB interner Speicher und Android 7.1 Nougat als installiertes Betriebssystem.

Wie es heißt, sollen die beiden Kameras auf der Rückseite 13 MP bieten und in Kooperation mit Zeiss entstanden sein, das vermutlich 5,3 Zoll große Display soll den Gerüchten nach ein QHD-Panel sein.

Abschließend ist noch durchgesickert, dass das Smartphone, welches Ende Juli vorgestellt werden soll, knapp unter 600 Euro kosten könnte, also auch preislich in der Oberklasse mitspielen wird. Ihr merkt schon: Abgesehen von dem Design sind wir hier bei den Specs noch schwer in der Abteilung „Konjunktiv“ unterwegs. Geht mal davon aus: Je näher der Release rückt, desto mehr und desto verbindliche Fakten werden wir noch aufschnappen können – wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Venture Beat via WinFuture.de