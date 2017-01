Gerücht: Nokia P1 mit Snapdragon 835 kommt zum MWC 2017

Wir müssen uns erst noch ein bisschen daran gewöhnen, dass Nokia tatsächlich zurück ist – und auch daran, dass Nokia 2017 etwas anderes ist als das rein finnische Unternehmen, welches über Jahre den Mobiltelefon-Markt dominiert hat. In diesem Artikel haben wir euch erklärt, dass HMD Global die unternehmerische Heimat der neuen Nokia-Smartphones (und Feature Phones) sein wird und die Hardware bei Foxconn gefertigt wird.

Letzteres ist nicht unwichtig beim jüngsten Gerücht, welches von Worket auf der russischen Plattform VK.com veröffentlicht wurde. Demnach soll Nokias kommendes Flaggschiff – das Nokia P1 – nämlich auf dem vor einem Jahr veröffentlichten Sharp Aquos Xx3 basieren. Sharp gehört mittlerweile zu Foxconn und somit wäre die Verbindung zwischen einem Sharp-Handset und dem Namen Nokia hergestellt.

In den Gerüchten ist die Rede davon, dass das P1 zwar grundsätzlich dem Aquos Xx3 entspräche, einige Specs aber aktualisiert würden. So soll der brandneue Qualcomm Snapdragon 835 das Device antreiben. Folgende technische Daten werden bislang genannt:

5,3 Zoll großes IGZO-Panel mit einer FullHD-Auflösung und geschützt durch Gorilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 835

6 GB RAM

bis zu 256 GB interner Speicher

Android 7.0 Nougat

ZEISS-zertifizierte 22,6 MP Cam auf der Rückseite

IP55/IP57-zertifiziert

3.500 mAh Akku mit Quick Charge

Ultraschall-Fingerabdrucksensor

Von Versionen mit 128 GB bzw. 256 GB Speicherplatz ist die Rede, wobei ihr diese verschiedenen Ausführungen auch äußerlich voneinander unterscheiden sollen könnt: Während sich das Modell mit 128 GB in einem Glasgehäuse mit Metallrahmen präsentiert, soll die große Variante auf Keramik setzen.

Auch, wenn wir in diesem Jahr die ersten Smartphones mit fetten 8 GB RAM erwarten dürfen, können wir der Kombination aus Snapdragon 835 und 6 GB Arbeitsspeicher wohl bedenkenlos das Etikett „Flaggschiff-Speerspitze 2017“ verpassen und Performance-Probleme dürfte damit nun wahrlich niemand haben.

Stimmen die vermuteten Specs und Nokia paart tatsächlich einen dicken 3.500 mAh Akku mit einem 5,3 Zoll großen IGZO-Display, solltet ihr zudem auch einen echten Dauerläufer erhalten, der zudem dank Quick Charge auch flott wieder befüllt werden kann. Es fehlen noch massig Infos zu den technischen Daten, aber mit ZEISS-zertifizierter Cam würde Nokia jedenfalls an die Tradition anknüpfen, Smartphones mit überdurchschnittlich guten Kameras auszustatten.

Der Haken an der Nummer bislang: Aktuell handelt es sich um ein Gerücht, welches derzeit nicht zu verifizieren ist und Nokia selbst bzw. HMD Global lässt sich natürlich auch noch nicht in die Karten blicken. Teil des Gerüchts ist auch eine Vorstellungt im Rahmen des MWC 2017, der in Barcelona Ende Februar über die Bühne geht. Sollte das stimmen, müssen wir uns zumindest nicht mehr zu lange gedulden, bis wir wissen, wie das allererste Smartphone-Flaggschiff der Nokia-Neuzeit aussehen wird.

Vielleicht dringen im Vorfeld noch weitere Informationen nach außen – wir werden euch entsprechend auf dem Laufenden halten. Sollte sich aber abzeichnen, dass die obigen Infos der Wahrheit entsprechen, dürft ihr auch schon mal anfangen, Kohle an die Seite zu legen. Mit erwarteten Preisen im Bereich von 800 bis 950 Dollar spielt man auch preislich in der allerersten Premium-Liga mit nach derzeitigem Stand.

Quelle: Worket auf VK.com via gizchina.com