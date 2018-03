OPPO R11s im Langzeittest: Tolles Design, super Akku, aber…

Zu gern würde ich sagen, dass die Benutzeroberfläche flüssig und ohne Ruckler läuft. Leider ist dem nicht so. Insbesondere bei den sozialen Apps Instagram und Facebook, ist die UI mehrmals abgeschmiert. Dann war der Bildschirm plötzlich schwarz, bis man die App manuell beendet hat. Manchmal kam es auch vor, dass der Bildschirm für eine kurze Zeit plötzlich nicht mehr reagiert hat. Das ist sehr schade, denn an sich überzeugt das Gerät in allen anderen Punkten als Mittelklasse-Handy.