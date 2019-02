MWC 2019 – Oral-B zeigt Zahnbürste mit KI

Was Zahnbürsten und moderne, digitale Technik miteinander zu tun haben? Vieles – und das geht weit über die Satire hinaus, bei der sich Nutzer in Anlehnung an das Design der AirPods von Apple Zahnbürsten-Köpfe in die Ohren gesteckt haben. Seit geraumer Zeit bieten unterschiedliche Hersteller bereits elektrische Zahnbürsten mit Bluetooth an, Colgate bietet mittlerweile sogar ein Modell exklusiv bei Apple an. Nachdem Smartphones die Rolle des “Gesundheits-Datensammlers” eingenommen haben, ist der Schritt nahe liegend – warum nicht auch die Zahnputz-Aktivitäten in der eigenen Gesundheitsakte speichern?

Mit der Genius X geht Oral-B jetzt einen Schritt weiter. Dank einiger Sensoren, und ohne Kamera, will die Zahnbürste dem Nutzer einen Bericht über sein Reinigungsverhalten liefern. So soll die Zahnbürste erkennen, ob tatsächlich alle Zähne gründlich gereinigt wurden.

Aufbau einer Wissens-Datenbank

Um dem Besitzer das passende Feedback zu geben, haben die Zahnhygiene-Spezialisten von Oral-B das Putzverhalten von tausenden Menschen analysiert, so stellt dies der Konzern zumindest in seiner Ankündigung dar. Die Daten wurden anschließend einem Deep-Learning-Algorithmus beigebracht, so soll aus typischen Bewegungsmustern auf den aktuell geputzten Bereich geschlossen werden.

Das Feedback wird dem Nutzer anschließend per Smartphone-App mitgeteilt. Diese zeigt bereits während der Zahnreinigung an, welche Zonen des Gebisses schon sauber sind und welche Bereiche noch zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen. Hier auch unser Testvideo des Teams vor Ort.

„Das biometrische Health Tracker Konzept ist unsere Idee einer 360-Grad-Gesundheitsplattform, die darauf abzielt, die Mund- und Allgemeingesundheit zu verbessern. Es handelt sich nicht um ein fertiges Produkt, sondern vielmehr um eine Vision, die die Pionierarbeit zwischen Zahnärzten, externen Forschern und Oral-B-Wissenschaftlern ermöglichen soll.“, so Stephen Squire, der Markenleiter von Oral-B.

KI statt Kamera

Im Gegensatz zum Vorgänger, der Genius 9000, ist durch die KI keine weitere Kamera mehr notwendig. Hier musste das Smartphone noch am Badspiegel befestigt werden, zudem musste das Gesicht passend auf die Frontkamera ausgerichtet sein. Deutlich zu viel Aufwand für, im Idealfall, zwei Minuten Anwendung. Nicht nur Oral-B verfolgt diesen Ansatz, auch Phillips versucht, ähnliche Technologie in der Sonicare- und FlexCare-Reihe zum Einsatz zu bringen.

„Was wäre, wenn eine elektrische Zahnbürste Ihnen all das, was Sie über Ihre persönliche Gesundheit wissen müssen, mitteilt und Sie Ihren Status ganz einfach beim nächsten Zahnarztbesuch mit Ihrem Zahnarzt teilen?”, so Squire weiter.

Intelligenz – und sonst?

Ansonsten handelt es sich bei der Genius X um eine klassische elektrische Handzahnbürste mit üblicher Ausstattung. Trotz der verbauten Technik präsentiert sich das Gehäuse überraschend klein, der Li-Ion-Akku ist fix verbaut. Hinzu kommen neben einer Transportverpackung auch ein Steckernetzteil und eine Ladeschale für unterwegs.

Leider gibt es wenige Details zum Marktstart in Deutschland, er soll aber im ersten Halbjahr 2019 erfolgen. Auch Details zum Preis fehlen bisher noch.

Via P&G Newsroom