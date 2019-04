Samsung Galaxy Active Smartwatch im Test – einen Monat später

Samsung Galaxy Watch Active

Die Samsung Gear Active ist eine großartige Smartwatch. Anfangs war ich etwas skeptisch, weil bei diesem Modell die drehbare Lünette fehlt. Aber ehrlich gesagt hat sie mir während meines einmonatigen Tests überhaupt nicht gefehlt.

Mir gefällt vor allem, wie bequem die Galaxy Watch Active ist. Zum Vergleich habe ich einen Tag lang die Apple Watch Series 4 getragen, die aber leider ständig an meinen Pullovern und meiner Jacke hängen geblieben ist. Die Gear Active ist dagegen so schlank, dass ich sie so gut wie gar nicht bemerke. Auch mein Fitbit Series 3 erinnert mich ständig daran, dass ich es am Handgelenk trage. Die Galaxy Active liegt flach auf dem Handgelenk auf und sieht gleichzeitig toll aus; selten haben mich so viele Leute auf den Look meiner Smartwatch angesprochen.

Auch die vielen automatischen Features der Galaxy Watch Active gefallen mir sehr. Das Schlaftracking wird beispielsweise automatisch aktiviert, wenn die Uhr erkennt, dass ihr eingeschlafen seid. Anschließend könnt ihr euch die Schlafqualität ansehen, je nachdem wie viel Zeit ihr in verschiedenen Schlafphasen verbracht habt. Das ist natürlich nichts Neues, denn viele andere Fitness-Wearables (Fitbit zum Beispiel) bieten diese Funktion schon länger. Aber selbst die teure Apple Watch unterstützt das Feature nur über Drittanbieter-Apps.

Die Watch Active ist schnell, wasserdicht, mit GPS ausgestattet und kann sogar Musik streamen – euer Smartphone könnt ihr während eures Workouts also getrost zu Hause lassen. Für Fitness-Fans gibt es eine ganze Reihe von Fitnessmodi und mit der Akkulaufzeit kommt ihr ohne Probleme durch den ganzen Tag.

Der einzige Nachteil ist das ungenaue Aktivitätstracking. Euer angezeigter Fortschritt ist also eher relativ und nicht exakt. Die Watch Active eignet sich perfekt für Leute, die gerne Benachrichtigungen empfangen und ihre Aktivität messen möchten, aber ansonsten kein Problem mit weniger genauen Statistiken haben. Fitness-Profis sollten sich aber auch nicht für ein Fitbit entscheiden, sondern am besten einen Fitnesstracker von Garmin in Betracht ziehen. Dort bekommt ihn nämlich riesigen Funktionsumfang, nur leider ohne viel Stil.