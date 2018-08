Galaxy Note 9: Samsung leakt ‚versehentlich‘ eigenes Teaser-Video

„Say hello to super power“ – so soll der neue Claim lauten, mit dem Samsung sein Galaxy Note 9 anpreisen will, nachdem es am 8. August vorgestellt wurde. Woher ich das weiß? Weil Samsung eine Superkraft nämich ganz sicher nicht hat und das ist die, Dinge vor der Vorstellung geheim zu halten. Evan Blass leakte bereits gestern diese Seite, auf der Samsung demnächst Vorbestellungen entgegennehmen wird.

Nach wenigen Stunden (wieso hat das überhaupt so lange gedauert, Samsung?) war die Seite wieder off, die Katze aber natürlich sowieso schon längst aus dem Sack. Anscheinend reichte das den Samsungs aber noch nicht und so packte man — ebenfalls vermeintlich versehentlich — ein Teaser-Video online, welches das Samsung Galaxy Note 9 in seiner ganzen Pracht zeigt.

Wir können jetzt erneut darüber spekulieren, wie viel Unvermögen oder Pech da bei Samsung zusammenkommen, dass es solche Leaks gibt, oder ob es eben doch ein kalkuliertes Enthüllen ist, um die Stimmung vor dem Unpacked-Event am 8. August in New York schon mal ein wenig anzuheizen.

Egal, was die Antwort ist: Das Video wurde natürlich ebenfalls wieder vom Netz genommen, aber wie das eben so läuft (und wie es vermutlich tatsächlich so von den Koreanern kalkuliert wurde), waren einige Leute flott genug und haben sich den Clip gesichert. Es handelt sich um ein 30-Sekunden-Video, mit dem das neue Premium-Flaggschiff angeteasert wird:

Auf Design-Überraschungen brauchen wir spätestens angesichts des Clips nun tatsächlich nicht mehr hoffen für die offizielle Vorstellung, aber auf die fünf Tage kommt es nun wahrscheinlich auch tatsächlich nicht mehr an.

Wirkliche Design-Offenbarungen haben wir ja auch in der Tat nicht erwartet und so wussten wir im Vorfeld natürlich, dass sich gegenüber dem Samsung Galaxy Note 8 und dem Samsung Galaxy S9 optisch nicht viel tun würde beim Galaxy Note 9. Erfreulicherweise können wir im Video erkennen, dass der Kopfhöreranschluss weiter erhalten bleibt, der neben dem USB-Typ-C-Anschluss seinen Platz findet. Der Fingerabdrucksensor — auch das ist keine Überraschung — befindet sich unterhalb der Kamera.

Ebenfalls ist selbstverständlich der S Pen wieder ins Gerät integriert und wir können uns jetzt schon drauf freuen, dass Samsung auch hier im Funktionsumfang wieder eine deutliche Schippe drauflegt gegenüber dem Vorgänger. Im Video erwähnt man zudem, dass sowohl Akku als auch Speicherplatz anwachsen werden: Der Akku soll bisherigen Leaks zufolge eine Kapazität von 3.850 mAh bieten.

Beim Speicher spricht Samsung von einem Terabyte, welches mit dem Galaxy Note 9 möglich sein wird. Das setzt sich zusammen durch eine entsprechende microSD-Karte und durch einen in der größten Variante des Note 9 512 GB fassenden Speicher. Mit dem Galaxy Note 9 solltet ihr also sowohl vor Platzproblemen verschont bleiben, als auch geschmeidig über den Tag kommen, was die Akkuleistung angeht.

Klingt richtig gut, vor allem, wenn man dann auch noch die vermuteten Komponenten — Exynos 9810/Snapdragon 845 sowie 6 GB RAM — im Hinterkopf behält. Preislich wird die Geschichte voraussichtlich wieder sehr üppig ausfallen, wie von Samsung in der Premium-Klasse gewohnt. Beim größten Modell mit 512 GB Speicher steht ein Preis von round about 1 250 Euro im Raum.

In wenigen Tagen wissen wir mehr und dann bekommt ihr im Update dieses Artikels natürlich wie gewohnt die komplette Breitseite an Bildern und technischen Daten zum Galaxy Note 9.

via Caschys Blog und Forbes