Sony Xperia XZs – das gewöhnliche Flagship [MWC 2017]

Neben der neuen Mittelklasse Xperia XA1 und XA1 Ultra, hat Sony auf dem MWC auch neue Highend-Smartphones vorgestellt. Knapp unterhalb des absoluten Premium-Modells Xperia XZ Premium befindet sich das Xperia XZs in der Riege der neuen Sony-Handsets. Es handelt sich hier um einen direkten Nachfolger des Sony Xperia XZ, der zwar intern, aber nicht äußerlich verändert wurde. Man könnte meinen, dass sich Sony hier ein wenig an Apple orientiert, bei denen ja auch die iPhones mit dem „s“ interne Upgrades in einem äußerlich unveränderten Design bringen.

