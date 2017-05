In diesem Ausfahrt.tv-Video-Review stellen wir Euch den 2017 Mercedes-Benz G 350d Professional vor, den wir für ein paar Tage in Bielefeld als Testfahrzeug hatten. Unseren Ausfahrt.tv-Video-Fahrbericht haben wir am 20.03.2017 gedreht.

Alle relevanten Daten zum 2017 Mercedes-Benz G 350d Professional

Unser Testwagen war der 2017 Mercedes-Benz G 350d Professional. Sein 3.0 Liter V6-Dieselmotor verfügt über 245 PS (180 KW) und hat ein maximales Drehmoment von 600 Nm, welches zwischen 1.600 und 2.400 Umdrehungen pro Minute anliegt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h, den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Mercedes-Benz G 350d Professional innerhalb von 8,8 Sekunden. Unser Testwagen verfügte über Allradantrieb, geschaltet wird mittels manueller Schaltung (7G-Tronic PLUS).

Der in unserem Autotest gezeigte 2017 Mercedes-Benz G 350d Professional ist 1,88 m breit, 1,98 m hoch und 4.76 m lang, bei einem Radstand von 2,85 m. Zum Wenden benötigt man 13,6 m. Das Leergewicht des 2017 Mercedes-Benz G 350d Professional ist mit 2608 kg angegeben, das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3200 kg, somit ergibt sich eine Zuladung von 592 kg.

Mercedes-Benz gibt den NEFZ-Verbrauch des 2017 Mercedes-Benz G 350d Professional mit 9,9 Litern Diesel auf 100 Kilometern an. Bei einem Tankinhalt von 96 Litern ist rein rechnerisch eine Reichweite von etwa 960 Kilometern denkbar. Laut Mercedes-Benz beträgt der kombinierte CO2-Ausstoss 261 g/km.

Zum Zeitpunkt unserer Probefahrt kostete die preiswerteste Einstiegsvariante der Mercedes-Benz G-Klasse 79.968 Euro, unser Testwagen kostete in der Grundkonfiguration 79.968 Euro, der Testwagenpreis lag schätzungsweise bei 102.007 Euro.

2017 Mercedes-Benz G 350d Professional - Technische Daten im Überblick