In diesem Ausfahrt.tv-Video-Review stellen wir Euch den 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8 vor, den wir im Rahmen der internationalen Fahrveranstaltung in Frankfurt testen konnten. Unseren Ausfahrt.tv-Video-Fahrbericht haben wir am 18.03.2017 gedreht.

Alle relevanten Daten zum 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8

Unser Testwagen war der 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8. Sein 2.0 Liter Direct Injection Turbo Motor verfügt über 260 PS (191 KW) und hat ein maximales Drehmoment von 400 Nm, welches zwischen 2.500 und 4.000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h, den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8 innerhalb von 7,3 Sekunden. Unser Testwagen verfügte über Allradantrieb, geschaltet wird mittels Automatikgetriebe (8-Stufen-Automatik, ein Wandler-Getriebe von AISIN).

Der in unserem Autotest gezeigte Opel Insignia Grand Sport ist 1,86 m breit, 1,46 m hoch und 4.90 m lang - bei einem Radstand von 2,82 m. Zum Wenden benötigt man 11,1 m. Das Leergewicht des 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8 ist mit 1649 kg angegeben, das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2245 kg, somit ergibt sich eine Zuladung von 596 kg.

Opel gibt den NEFZ-Verbrauch des 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8 mit 8,6 Litern Super auf 100 Kilometern an. Bei einem Tankinhalt von 62 Litern ist rein rechnerisch eine Reichweite von etwa 720 Kilometern denkbar. Laut Opel beträgt der kombinierte CO2-Ausstoss 197 g/km.

Zum Zeitpunkt unserer Probefahrt kostete die preiswerteste Einstiegsvariante des 2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8 25.940 Euro, unser Testwagen kostete in der Grundkonfiguration 43.035 Euro, der Testwagen-Preis lag schätzungsweise bei 53.485 Euro. Die Konfiguration unsers Testwagen kann man sich auch auf der Opel-Seite ansehen, der passende Code lautet RKWF1SF5.

2017 Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbo AWD AT8 - Technische Daten im Überblick