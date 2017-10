Akte X: Mulder und Scully im ersten Trailer der 11. Staffel

Fox Mulder und Dana Scully kehren zurück auf unsere TV-Bildschirme! 2018 werden die neuen Folgen in den USA bei Fox ausgestrahlt, jetzt zeigte man im Rahmen der New York Comic Con den ersten Trailer. Dort sehen wir, dass auch in der mittlerweile 11. Staffel der Kult-Serie wieder alle wichtigen Protagonisten vertreten sind. Neben Gillian Anderson und David Duchovny in der Rolle von Scully und Mulder werden auch Agent Skinner und der berüchtigte Krebspatient wieder mit von der Partie sein.

Nachdem die Serie nach langer Pause bereits 2016 zurückkehrte mit sechs neuen Folgen, sollen es in der kommenden 11. Staffel dann 10 Folgen sein. Die meisten davon werden abgeschlossene Geschichten enthalten, lediglich in der ersten und der letzten Folge soll der rote Faden weiter gesponnen werden.

Ich hatte trotz aller Vorfreude bei der 10. Staffel Bedenken, ob mich die Serie noch mal so packen könnte wie in den Neunzigern. Die Bedenken waren unbegründet und so hoffe ich auch für die 11. Staffel darauf, dass uns da wieder Hochspannung und tolle Folgen ins Haus stehen.