Alien: Covenant – erster Trailer zum neuen Ridley Scott-Film

2017 scheint ein großes Kino-Jahr zu werden, das zeichnet sich bereits jetzt ab. Auch Ridley Scott will dazu beitragen, indem er der Alien-Reihe einen weiteren Ableger beschert. "Alien: Covenant" wird der Streifen heißen, in welchem Scott Regie führt und ist eine Fortsetzung von Prometheus. Genau wie der Film von 2012 spielt er zeitlich auch vor dem eigentlichen Alien-Vierteiler.

Mit an Bord ist wieder Michael Fassbender, der wie schon in Prometheus den Androiden David spielt, der auf einem Planeten vorgefunden wird, welcher sich als sehr gefährlicher Ort rausstellen soll. Katherine Waterston schlüpft in die riesigen Fußstapfen von Sigourney Weaver und ist als Terraforming-Spezialistin Daniels mit dem Kolonisationsraumschiff USCSS Covenant unterwegs. Zuletzt war Waterston im Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" zu sehen und sie spielte mit Fassbender bereits im Film "Steve Jobs" zusammen.

Ein paar Monate Geduld werden den Science-Fiction-Fans unter euch noch abverlangt, bis der neue Alien-Teil in die Kinos kommt - am 19. Mai 2017 soll der Kinostart sein. Zur Einstimmung ist der erste Trailer bestens geeignet und entführt uns wieder einmal in eine Welt aus miesen Kreaturen, opulenten Bildern und der gewohnten Alien-Faszination.