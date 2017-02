Apple iPhone 7: Rührende Weihnachts-Werbung mit Frankensteins Monster

Wenn man sein Smartphone - in diesem Fall das Apple iPhone 7 - mit einem weihnachtlichen Werbespot anpreisen möchte, dann tut man das meist mit friedlichen, versöhnlichen und rührenden Bildern, möglichst stimmungsvoll in Szene gesetzt.

In so ein Szenario passt Frankensteins Monster eher überhaupt nicht rein, aber Apple hat das Kunststück fertig gebracht, dieses Monster und das iPhone 7 in dem Clip unterzubringen und das alles dennoch äußerst reizend, stimmungsvoll und weihnachtlich aussehen zu lassen. Schaut euch das Video am Besten einfach selbst an - frohes Fest ;)

via Slashgear