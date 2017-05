Apple Park: der Baufortschritt im Mai 2017

Der mittlerweile geöffnete, aber weiterhin längst nicht von allen Mitarbeitern bezogene Apple Park wurde wieder einmal von einigen Drohnen-Piloten in Augenschein genommen, die den Baufortschritt des Mega-Projektes protokollieren. Wie man sehen kann, ist es in den vergangenen Wochen gut vorangegangen und im Vergleich zum Mai 2016 und zum Juli 2015 sind die Fortschritte enorm. Vor allem die Landschaftsarchitekten und Gärtner werden in den kommenden Monaten aber noch viel Arbeit vor sich haben. Der Umzug in das neue Firmengebäude soll innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein und könnte dementsprechend mit der Vorstellung des neuen iPhone 8 sein Ende finden.