ASUS VivoBook X14 mit DVD-Laufwerk im Hands on-Video

Massig Notebooks und andere Devices hat ASUS bei der Computex gezeigt - so wie wir es von den Taiwanern auch gewohnt sind bei ihrer Heimmesse. Dazu gehört in diesem Jahr auch das VivoBook X14 - ein Notebook, welches technisch dem VivoBook 14 sehr ähnlich ist: 14 Zoll großes FullHD-Display mit schlanken "NanoEdge"-Rahmen, aktuelle Intel Core i5- bis Core i7-Prozessoren und diverse RAM- und Speicher-Konfigurationen.

Darüber hinaus kann das X14 auch bei den Anschlüssen punkten: Wie beim VivoBook 14 habt ihr hier einen Kartenleser, Ethernet-Anschluss, sowohl Fullsize-USB-Ports als auch USB-Typ-C und HDMI, aber das VivoBook X14 besitzt noch mehr, wenn man sich die Seiten anschaut. Auf der einen Seite befindet sich nämlich ein VGA-Anschluss, so dass ihr auch einen Monitor anschließen könnt, auf der rechten Seite hingegen kommt ein gutes, altes DVD-Laufwerk zum Vorschein.

Da auch noch NVIDIA-Grafik in Form der Geforce 930MX oder 940MX mit an Bord ist, erhaltet ihr somit ein Notebook, welches in seiner Kompaktheit der perfekte mobile Begleiter ist, aber auch zuhause bestens aufgehoben ist, wenn ihr nämlich den Laptop als Multimedia-Maschine nutzen möchtet und eure DVDs auf dem Monitor oder dem großen Fernseher schauen möchtet.