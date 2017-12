Black Mirror: Neuer Trailer und Start der Staffel 4 am 29.12.

Vor ein paar Tagen gab es bereits erste Trailer zur kommenden Staffel "Black Mirror" zu sehen. Jetzt zeigt ein neuer Trailer einen weiteren Einblick in die vierte Staffel und dieses mal liefert uns Netflix - dort wird auch diese Staffel exklusiv zu sehen sein - auch einen Start-Termin: Am 29. Dezember geht es los, also in wenigen Wochen schon.

Wer "Black Mirror" nicht kennt: Gerade, wer sich für Tech interessiert und für neue Technologien bzw. Utopien/Dystopien, sollte hier unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Jede einzelne Folge für sich ist abgeschlossen und jedes mal knöpft man sich technische oder gesellschaftliche Entwicklungen vor, die es entweder so ähnlich schon gibt, oder die absehbar sind, und spinnt diesen Faden weiter. Die Folgen spielen also in einer nicht zu fernen Zukunft und zeichnen mitunter wirklich düstere und beunruhigende Visionen der Welt von morgen. Sehr sehenswert, teilweise aber eben auch verstörend!

Leider gibt es bislang in insgesamt drei Staffeln lediglich 13 Folgen (Staffel 1 drei Folgen, Staffel 2 vier Folgen, Staffel 3 sechs Folgen) zu sehen, so dass sich Fans jetzt endlich über Nachschub mit weiteren sechs Folgen freuen können. In diesen sechs Episoden bekommen wir es u.a. mit einem Killer-Roboter, einem schrägen Tech-Museum und einem alternativen Star Trek-Universum zu tun.

