Deadpool 2: Erster Teaser sorgt für Begeisterung

Der erste Deadpool-Film mit Ryan Reynolds war DER Überraschungs-Hit im Marvel-Universum und nun verkürzt uns ein sensationelles Teaser-Video die Wartezeit auf Deadpool 2 - und das Monate, bevor die eigentlichen Dreharbeiten überhaupt beginnen (rechnet nicht vor 2018 mit dem Film). In bester Superman-Manier will sich Deadpool im fast vier Minuten langen Video in einer Telefonzelle umziehen und in seinen Superhelden-Dress schmeißen.

Wie "super" das klappt, wieso der Verweis auf Nathan Summers auf der Telefonzelle zu finden ist, was Stan Lee im Video zu suchen hat und was das alles mit Hemingways Klassiker "Der alte Mann und das Meer" zu tun hat, erfahrt ihr, wenn ihr euch den Clip reinzieht. Mehr möchte ich nicht verraten, aber ich bin sicher, ihr werdet ebenso begeisterst sein wie die Großzahl der mittlerweile schon 16 Millionen Menschen, die dieses Werk bereits auf Reynolds' YouTube-Kanal bestaunt haben.

via Mashable