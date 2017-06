DIY: Bau Dir eine eigene Klimaanlage (Bauanleitung)!

Das Internet und ganz besonders Youtube ist ja bekanntlich prall gefüllt mit Bauanleitungen für alle möglichen Dinge. Bei der momentanen Affenhitze in Deutschland könnte sich speziell eine dieser Bauanleitungen sehr grosser Beliebtheit erfreuen: die zum Bau einer eigenen, günstigen Klimaanlage, mit ganz simplen Mitteln. Ihr benötigt eine sehr stabile Box mit Deckel (am besten eine grössere Kühlbox), einen kleinen Tischventilator, ein um 90° abgewinkeltes Abflussrohr und eine Stichsäge, das wars schon. Seht euch das Video an, dort ist alles sehr ausführlich erklärt. Doch Vorsicht: ihr solltet wissen, was ihr da macht. Der Ventilator wird mit Strom betrieben, im Innern der Box befindet sich Wasser - das ist eine gefährliche Kombination. Wenn ihr Kinder oder Haustiere habt, müsst ihr doppelt aufpassen oder solltet es lieber lassen! Also: effektiv, aber wie bei so vielen Do-It-Yourself Projekte gilt auch hier der Hinweis "Auf eigene Gefahr!" (PS: Eis in den benötigten Mengen gibt es heutzutage auch bei vielen Tankstellen)