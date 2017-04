DIY: Mit Farbverdünner und Teppichmesser zum transparenten Samsung Galaxy S8

Erinnert ihr euch an die Zeiten, in denen man im "Elektronikfachhandel" alle erdenklichen Geräte mit einem transparenten Gehäuse erwerben konnte? Gameboys, Mäuse, Kofferadios und ähnliches Gedöns offenbarten in den 90ern einen Blick auf ihr Inneres, was gelegentlich durchaus faszinierend war. Noch heute werden viele PC-Gehäuse von "Moddern" in dieser Weise designt. Wer diese Zeiten vermisst und sich nicht unbedingt ein Acer Predator Triton 700 mit Blick aufs Kühlsystem zulegen möchte, kann sich nun an das Gehäuse seine brandneuen Samsung Galaxy S8 wagen. Man benötigt lediglich ein paar scharfe Werkzeuge wie Teppichmesser, Farbverdünner, einen Heißluftfön u.ä., schon kann es losgehen. Viel Spaß!