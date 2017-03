DJI Drohnen beim Dreh des neuen Audi SQ5 Werbeclips im Einsatz

DJI hat vor ein paar Tagen einen Clip auf YouTube veröffentlicht, der zeigen soll unter welche extremen Bedingungen ihre Drohnen arbeiten können. Zusammen mit Audi wurde ein Werbeclip für den Audi SQ5 in eisiger Umgebung gedreht. Wie ihr in dem Behind-the-Scenes Video sehen könnt war das Material mehr als gefordert - Klirrende Kälte, Eis, Schnee und Stürme machten die Aufnahmen zu einer Herausforderung für die Profis von DJI. Akkus wurden isolierend verpackt, die Drohnen in ihren Transportkisten mit Wärmflaschen beheizt und noch viel mehr. Zum Einsatz kam übrigens neben der DJI Spreading Wings auch eine DJI Inspire 1.

Den fertigen Clip könnt ihr euch dann hier anschauen.