EA Sports teasert FIFA 18 an – die One-Man-Show des Cristiano Ronaldo

Am 29. September ist es soweit und EA Sports schickt FIFA 18 ins Rennen. Jetzt bereits zeigt das Unternehmen einen allerersten Teaser-Trailer und der soll uns heiß machen auf die Fußball-Simulation - allerdings ohne zu viel über das Spiel zu verraten. Kein geringerer als Cristiano Ronaldo konnte als Cover-Star und Aushängeschild gewonnen werden.

Dafür hat EA Sports ein ganzes Motion Capture-Studio auf die Reise geschickt und Ronaldo bei einer Trainingseinheit seines Clubs Real Madrid unter die Lupe genommen. Sein Antritt, sein Laufen und seine Schusstechnik - all das hat man bis ins kleinste Detail analysiert und will diese Erkenntnisse ins Spiel mit einfließen lassen.

Dementsprechend ist auch dieser Teaser bislang eine einzige One-Man-Show - was nachvollziehbar ist, da Ronaldo der absolute Fußball-Superstar derzeit auf diesem Planeten ist und EA zu recht stolz darauf ist, dass man ihn fürs neue Game gewinnen konnte.

Viel übers Gameplay verrät euch der Teaser nicht, aber das dürfte sich in wenigen Tagen ändern: Dann steht in Hollywood die EA Play an - also die Hausmesse von Electronic Arts und dann gibt es erstes Footage aus dem Spiel zu bestaunen.

via WinFuture.de