Harman Kardon: Amazon Echo-Konkurrent mit Cortana kommt 2017

Google Home und Amazon Echo schicken sich an, die Wohnzimmer der Welt zu erobern mit ihrer Kombination aus Speaker und Sprachassistenz. Microsoft hat hier augenscheinlich (noch) nichts Vergleichbares in der Pipeline für Cortana. Das muss aber nicht heißen, dass nicht jemand anders in die Bresche springt und mit einem eigenen Produkt auf den Markt drängt.

Microsoft hat nun ein Video veröffentlicht, in welchem ein solcher Speaker angeteasert wird, der von Harman Kardon gebaut wird und eben Cortana als Assistenzsystem an Bord hat. Technisch erinnert das schon sehr an Google Home und Amazon Echo (Dot) und angekündigt ist das Teil für 2017.

Dass dieser Harman Kardon-Speaker mit Cortana jetzt bereits angeteasert wird, lässt uns darauf hoffen, dass ein Release bereits sehr früh im Jahr 2017 ansteht und wir das Gadget somit vielleicht schon im Januar bei der CES zu sehen bekommen.

via windowscentral.com