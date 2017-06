Inhumans: Erster Trailer der Marvel-Serie veröffentlicht

Die Inhumans - beheimatet im Marvel-Universum - sind sowas wie Super-Menschen, eine Rasse, die durch Experimente von Aliens entstanden ist. Die Königsfamilie, um die es bei den "Inhumans" geht, tauchte in Marvel-Comics erstmals Mitte der sechziger Jahre auf und steht nun kurz vor seinem TV-Debüt.

Der Sender ABC hat sich die Rechte gesichert und wird die Serie in den USA ab dem 29. September ausstrahlen. Das erste Kapitel wurde mit IMAX-Kameras gedreht und wird in mehreren Ländern - darunter auch Deutschland - ab dem 31. August in IMAX-Kinos zu bestaunen sein. Meines Wissens ist noch nicht bekannt, wo wir die Serie dann in Deutschland zu sehen bekommen bzw. wann, nichtsdestotrotz können wir schon mal festhalten, dass aus dem Marvel-Universum eine weitere vielversprechende Story ins Haus steht.

Hier sehen wir nun den allerersten Trailer, der uns neben König Black Bolt, der mit seinen Mitstreitern Zuflucht auf Hawaii sucht, auch die weiteren Charaktere näher bringt.