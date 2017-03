Der erste offizielle Trailer zu #JusticeLeague ist da!

Warner Brothers hat vor wenigen Stunden den ersten offiziellen Trailer zu "Justice League" veröffentlicht. Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) und Cyborg (Ray Fisher) kämpfen gemeinsam gegen eine neue Bedrohung, der sie alleine nicht Herr werden könnten. Der bereits fünfte Film im DCEU beinhaltet damit eigentlich alles, was man sich von einem derart epischen Battle erhoffen darf - ob Justice League das Versprechen auch halten kann, wird sich zeigen. Der Film soll ab dem 16. November 2017 in die Kinos kommen, bis dahin wird es sicherlich noch einige weitere Trailer geben.