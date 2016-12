Kitesurfen im Winter: Drohne zieht Casey Neistat durch’n Tiefschnee

Drohnen gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten und Größen. Von der kleinen wohnzimmertauglichen Spielzeugdrohne bis hin zur professionellen Wartungsdrohne für den Einsatz an Windkrafträdern ist alles dabei. Dazwischen platzieren sich Quadro- oder Octacopter in alle Preisklassen, die vor allem für Kameraaufnahmen oder Drohnen-Rennen genutzt werden. Casey Neistat demonstriert nun, wie leistungsfähig die Teile mittlerweile sind, wenn man die Grenzen der Physik ein wenig auslotet.

Ein Snowboard und ein Seil reichen, noch nicht einmal das Wetter muss besonders freundlich sein. Das wiederum konnten wir schon im letzten Jahr beobachten, als Drohnen für einen winterlichen Werbespot eingesetzt wurden.