Mauer zu Mexiko: Der Werbespot von 360 Fly macht Trump lächerlich

Trump und seine geplante Mauer an der mexikanischen Grenze erhitzt nach wie vor die Gemüter. In diesen Tagen geht dieses ebenso schändliche wie nutzlose Bauprojekt fast ein wenig unter - kein Wunder bei der Frequenz, mit dem Trump sich von einem Fettnäpfchen und einer Unverschämtheit zur nächsten hangelt.

Dieses Video stammt bereits aus dem letzten Sommer - also aus der Zeit, in der Trump noch eifrig Wahlkampf mit exakt diesem Mauerbau betrieben hat und stammt von 360 Fly. Das Unternehmen stellt eine 360 Grad Action-Kamera her und hat sich Trump als Testimonial herausgepickt, um diese Cam zu bewerben. Während die Trump-Parodie bereits feierlich die Fertigstellung der Mauer zelebriert, gehen in seinem Rücken unschöne Dinge vor sich - mit der Cam hätte er das natürlich im Blick gehabt.

Der Clip macht sich eigentlich nur über Trump und den kranken Mauerplan lustig, wer aber ein wenig Subtext hinzudichten möchte, kann das Video natürlich auch so verstehen, dass Trump vielleicht einfach ein wenig umsichtiger agieren sollte ;)