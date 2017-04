Wohl jeder, der beim Autofahren schon einmal in eine kritische Situation geraten ist und sie heil überstanden hat, dürfte ein stilles oder lautes "Nichts passiert!" ausgestoßen haben. Volkswagen greift diesen Umstand in einem neuen Werbespot auf und weist damit unaufdringlich auf die vielen Assistenzsysteme hin, die sich mittlerweile hersteller- und modellübergreifend in den meisten modernen Fahrzeugen befinden. Bei allem Hype um zukünftig eventuell selbstfahrende Autos sollte man sich vielleicht tatsächlich einmal darauf besinnen, wie zuverlässig diese Fahrerassistenzsysteme schon miteinander funktionieren und wie selbstverständlich wir manchmal diese enormen technischen Errungenschaften hinnehmen.