Nintendo Switch – die Hardware im Überblick

Nur noch wenige Wochen, bis die Nintendo Switch offiziell im Handel zu kaufen ist. Ab dem 03. März wird die Hybrid-Konsole verfügbar sein. Die Japaner möchten auf Nummer sicher gehen, dass wir das Konzept der Konsole begriffen haben, also legen sie jetzt nochmal ein Video nach, welches in etwa dreieinhalb Minuten erklärt, was mit der Hardware möglich ist. Ihr bekommt die vielseitigen Joy-Con-Controller vorgeführt, werdet auf alle Details in den Controllern hingewiesen wie zum Beispiel den Infrarotsensor und den Capture-Button.

Logischerweise werden euch auch die verschiedenen Modi näher gebracht, die euch beim Nutzen der Konsole zur Verfügung stehen, also: Nutzen der Konsole am heimischen TV, alternativ als Tabletop inklusive Multiplayer-Optionen und natürlich unterwegs als Tablet.

Wer eh schon mit den Hufen schart und alle neuen Infos zur Switch gierig aufsaugt, wird im Video nicht mehr viel Neues finden. Unabhängig davon ist es aber ein sehr schöner Überblick über die Möglichkeiten der Konsole - gerade Eltern gegenüber lässt sich mithilfe dieses Clips in knapp vier Minuten vermutlich sehr anschaulich verdeutlichen, wieso man dieses Teil im Haus haben will. Mich würde es jedenfalls überzeugen ;)

