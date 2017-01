Pixar: Easter Eggs verweisen auf die Querverbindungen der Filme

Aktuell macht ein Video von Pixar die Runde, welches bei Facebook auf der Toy Story-Seite veröffentlicht wurde. Dort seht ihr jede Menge Easter Eggs in Pixar-Filmen in Form von versteckten Hinweisen auf andere Streifen der Film-Schmiede. Vermutlich kennt ihr die Nummer mit dem Pizza-Service "Pizza Planet" dessen Fahrzeuge in allen Pixar-Animations-Filmen irgendwo mehr oder weniger versteckt auftauchen. In diesem Clip seht ihr nun aber, dass es deutlich mehr Querverweise auf die Filme untereinander gibt. Protagonisten aus verschiedenen Pixar-Filmen tauchen als Spielzeug bei Toy Story auf, Toy Story-Spielzeuge wiederum liegen auch in anderen Filmen in den Kinderzimmern rum usw.

Auch, wenn das Video jetzt neu gepostet wurde, sind diese Verweise nicht neu: Schon vor zwei Jahren hat Disney ein solches Video veröffentlicht, in welchem viele dieser Verweise offenbart wurden. Jetzt hat man für einen neuen Clip noch ein paar Szenen und Sekunden ergänzt und so kommt es, dass die Zusammenstellung der Easter Eggs nochmal die Runde macht. Ich selbst hatte das jedenfalls so schön aufbereitet noch nicht gesehen und muss zugeben, dass ich von sowas immer ziemlich geflasht bin. Immerhin offenbart es uns auch, mit wie viel Liebe zum Detail dort gearbeitet wird.

via WinFuture.de