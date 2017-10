Samsung Galaxy Note 8 vs Apple iPhone 8 Plus – der Video-Vergleich

Video-Künstler Casey Neistat hat sich zwei Pracht-Smartphones an Land gezogen: Das Apple iPhone 8 Plus und das Samsung Galaxy Note 8, beide ausgestattet mit bärenstarken Kameras.

Für sein neues Video hat er sich bei beiden Smartphones lediglich auf die Video-Kameras konzentriert und beide miteinander verglichen. In seinem 4K-Video prüft Casey beide also auf Herz und Nieren, hat sie dafür auf ein Gestell montiert, so dass eine bestmögliche Vergleichbarkeit gewährt ist.

Egal ob Android- oder iOS-Fan: Ihr werdet alle zugeben müssen, dass wir hier in beiden Modellen absolute Spitzen-Kameras haben, so dass es keinen wirklichen Verlierer gibt, egal für welches Smartphone man sich entscheidet.

Aber natürlich kann man im Clip Unterschiede feststellen: Die iPhone-Bilder wirken deutlich wärmer, manchmal aber dadurch auch ein wenig gelbstichig. Das Samsung liefert die entschieden kühleren Bilder, die vielleicht manchmal sogar etwas zu kühl wirken, gerade Gesichter dadurch zu blass erscheinen lassen.

Persönlich wirkt auf mich die Bildstabilisierung beim iPhone 8 Plus besser, das Samsung Galaxy Note 8 liefert hingegen den besseren Ton. Was sagt ihr? Welche Kamera gefällt euch besser und weshalb?