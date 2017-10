Lange dauert es nicht mehr bis die Episode VIII mit dem Titel: "Die letzten Jedi" am 14. Dezember ins Kino kommt. Um die Zeit bis dahin weiter zu verkürzen gibt es seit heute einen neuen 2:35 min langen Trailer zu sehen.

Auch wenn der Trailer nicht besonders lang ist gibt es viel zu sehen. Rey beginnt ihr Training zum Jedi geführt von Luke Skywalker. Kylo Ren der im Weltraumkampf vor der Entscheidung steht, dass Schiff auf dem seinen Mutter (Prinzessin Leia) ist, so scheint es zumindest, zu zerstören. Finn beim Kampf gegen seinen ehemaligen Arbeitsgeber die "Erste Ordnung". Den Obersten Anführer Snoke wie er Rey foltert. Und vieles mehr.

Ach ja und Disney scheint wieder mal ein süßen neuen Charackter ähnlich wie BB8 in den Film zu integrieren. Den Furby ähnlichen Sidekick von Chewbacca könnt ihr ab 1:35 kurz sehen.

Alles in allem macht der Trailer richtig Vorfreude auf die Premiere im Dezember. Auch wenn ich persönlich glaube, dass der Trailer bewusst versucht ein wenig in die Irre zu führen was die Story angeht. Ich glaube das die Kylo / Leia Szenen so nicht vorkommt wie sie hier in den Trailer reingeschnitten wurde. Was denkt ihr?