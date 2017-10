Stranger Things 2: Der finale Trailer!

Weihnachten fällt für mich dieses Jahr auf den 27. Oktober! Dann nämlich -- kurz vor Halloween -- startet die zweite Staffel von Stranger Things und ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich zuletzt so auf eine zweite Staffel von irgendeiner Serie gefreut habe.

Jetzt wurde der finale Trailer der sagenhaft erfolgreichen und beliebten Netflix-Serie veröffentlicht. Die Handlung spielt ein Jahr später, wir befinden uns also immer noch Mitte der Achtziger. Der sehr düstere Trailer macht absolut Bock auf die neue Staffel, in der sich erneut alles um die Protagonisten Dustin, Lucas, Mike, Will und natürlich Eleven dreht, die es wieder mit der "anderen Seite" zu tun bekommen.

Ich hoffe, dass die Stimmung und das Niveau der ersten acht Folgen auch in der zweiten Staffel gehalten werden kann und wenn es euch ebenso geht und ihr schon langsam unruhig werdet: Markiert euch den 27. Oktober im Kalender, denn dann geht die Season 2 von Stranger Things weltweit bei Netflix an den Start.