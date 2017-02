Stranger Things 2 Super Bowl Trailer – Staffel 2 startet Halloween

Wie immer haben sich unter die hochklassigen Super Bowl-Werbespots auch Ankündigungen für kommende Filme und Serien gemischt. Für mich persönlich das absolute Highlight darunter: Die Ankündigung für Stranger Things 2 - die zweite Staffel jener Netflix-Serie, die 2016 wohl wie keine andere für Furore gesorgt hat.

Bis zum Start dauert es aber noch ein bisschen - für Halloween ist der Staffelstart angekündigt. Eigentlich ein ganz cleverer Move von Netflix, denn auf der einen Seite konnte man so sichergehen, dass es riesige mediale Aufmerksamkeit gibt für die Serie, zum anderen hat man so viel Vorlauf, bis es wieder losgeht, dass jetzt noch alle "Stranger Things"-Neulinge Zeit genug haben, sich die erste Staffel vorher reinzupfeifen.

Im Video heißt es "The World turns upside down" - was das konkret bedeutet, werden wir natürlich erst zu Halloween erfahren. Apropos Halloween: Scheinbar ist auch in der Serie Halloween, denn wir sehen unsere kleinen Helden in Ghostbusters-Kostümen herumflitzen. Ich bin jetzt jedenfalls heiß auf die zweite Staffel - wie sieht es bei euch aus?