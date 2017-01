Zum Ende dieses Jahres, wenn die Nintendo Switch schon lange auf dem Markt ist, wird auch Super Mario wieder ein neues Konsolen-Abenteuer erleben dürfen. Super Mario Odyssey heißt der Spaß, bei dem den fidelen Pixel-Klempner u.a. in die Großstadt verschlägt.

YouTuber CrowbCat hat aber jetzt nochmal einen drauf gesetzt. Das Treiben in New Donk City war ihm noch nicht wild genug und so beschloss er, dass Super Mario nun das raue, wahre Leben eines urbanen Dschungels kennen lernen sollte. Darum nimmt er den Klempner mit nach Liberty City - die Kulisse des Spiels GTA IV! Dank entsprechender Mods (Links in der Beschreibung unterm Video) verschlägt es Mario aber nicht nur in die Großstadt, sondern lässt ihn auch auf Menschengröße anwachsen.

Dummerweise ist das Leben dort bei weitem nicht so ungefährlich, wie es unser Held aus seinen alten Abenteuern gewöhnt war. Seht euch den Spaß am besten selbst mal an:

via Polygon