The Legend of Zelda: „Breath of the Wild“ 2017 Teaser

Im kommenden Jahr soll mit „Breath of the Wild“ endlich ein neues Zelda Game an den Start gehen. Zum Start der neuen Konsole Nintendo Switch wird es zwar vermutlich noch nicht klappen, aber ein paar weitere Monate dürften nach den nunmehr verstrichenen Jahren seit der Ankündigung auch keine Rolle mehr spielen.

Im Clip seht ihr einen weiblichen Charakter, bei dem es sich vermutlich um Zelda handelt. Ein parallel veröffentlichtes Let's Play Video zeigt noch mehr Details aus der Open World, die Nintendo kurzerhand "Open Air" getauft hat.