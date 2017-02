Samsung: Galaxy Tab S3 kommt zum Mobile World Congress

Am Ende dieses Monats steigt der Mobile World Congress – die wohl wichtigste Messe für mobile Tech. Wer bis jetzt noch keine Ahnung hatte, was Samsung dort präsentieren wird – die Mittelklasse-Smartphones hat man bereits vorgestellt und das Galaxy S8 kommt definitiv erst nach dem MWC – bekommt von den Koreanern nun einen Tipp in Form eines Teasers.

Dort sieht man einen kleinen Teil eines neuen Devices, bei dem es sich um ein Tablet handeln dürfte und den Hinweis auf Samsungs Pressekonferenz im Rahmen des MWC in Barcelona am 26. Februar 2017. Die wird man als geneigter Samsung-Fan auch im Internet auf samsung.com/global/galaxy/ verfolgen können.

SamMobile erklärt, dass es sich bei Samsungs neuem Tablet um das Galaxy Tab S3 handeln soll – Samsung neuem Flaggschiff-Tablet für 2017. Dazu passt auch, dass das Tablet gerade rechtzeitig noch von der FCC in den USA zertifiziert wurde und auch von dieser Seite aus startbereit ist.

Den Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um ein Tablet mit einem 9,6 Zoll großen Display, welches mit 2.048 x 1.536 Pixeln auflöst. Ein – mittlerweile etwas betagter – Snapdragon 820 von Qualcomm soll das Tablet antreiben, wobei dem SoC 4 GB RAM zur Seite stehen. Außerdem ist davon die Rede, dass Android 7.0 Nougat vorinstalliert ist, es Alternativen mit WLAN-only und LTE geben wird und sowohl eine 12 MP-Hauptkamera als auch ein 5 MP-Selfie-Shooter mit an Bord ist.

Mit lediglich 5,6 mm soll das Tablet nochmal dünner sein als sein Vorgänger und mit einem USB Typ-C-Anschluss ausgestattet sein. In Korea soll das Gerät noch im März in den Handel gelangen und dort dann umgerechnet ab circa 556 Euro zu haben sein.

Wir Mobile Geeks werden in Barcelona auch vor Ort sein und natürlich auch einen Blick auf dieses Tablet werfen. Spätestens dann können wir euch dann die obigen Specs bestätigen und uns einen Eindruck davon verschaffen, ob Samsung in der Tablet-Sparte wieder für ein wenig frischen Wind sorgen kann.

via TechCrunch