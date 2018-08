Die Toyota Motor Corporation und das Start-up Nikola Motor schreiten in ihren Plänen zur Einführung eines mit Wasserstoff betriebenen Schwertransporters weiter voran. Bis dieser die heute fahrenden umweltschädlichen, dieselbetriebenen Flotten ersetzen kann, müssen noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden.

Dabei hat gerade die eingesetzte Antriebstechnik das größte Potenzial, die von der California Hydrogen Business Council herausgegebenen Ziele zur Reduzierung von Dieselabgasen in Kalifornien und anderen Regionen zu erreichen.