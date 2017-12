Ich warte noch immer auf eine Zukunft mit fliegenden Autos, Robotermitbewohnern und transparenten Smartphones. Was die ersten beiden Dinge angeht, lassen sich schon jetzt die früheren Anfänge beobachten. Aber heute hat HTC endlich einen meiner Träume wahr werden lassen, indem es das HTC U11+ bzw. HTC U11 Plus in der Farbe „Translucent Black“ vorgestellt hat.

Das HTC U11+ wird ab Anfang November zu einem Preis von 799 € verfügbar sein. Erhältlich ist es zunächst in den Farben „Sapphire Blue“ und „Midnight Black“. Die „Translucent Black“-Variante wird in Asien ab Mitte November und in Deutschland zu einem etwas späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

Das U11+ ist mit einem 6 Zoll großen „QuadHD+ Super LCD 5“-Display im Format 18:9 ausgestattet, welches mit Gorilla Glass 5 bedeckt ist. Die Rückseite besteht aus einem „Liquid Surface“-Cover. Im Grunde basiert das Design auf dem des U11, es geht aber eher in Richtung der größeren und längeren Highend-Smartphones, die aktuell den Markt dominieren.

Die Inspiration für ein durchsichtiges Gerät stammt übrigens aus der Gaming-Branche. Viele PC-Gehäuse sind beispielsweise mit einem durchsichtigen Seitenpanel ausgestattet, die Nintendo Switch war in einer transparenten Sonderauflage erhältlich und dann gibt es da natürlich noch den alten iMac. Das Design dürfte aber auch für Leute interessant sein, die keine Gaming-Fans sind. Immerhin bringt es etwas frischen Wind in die Branche, da aktuell jeder Hersteller auf Nummer sicher geht und Smartphones mit größtenteils langweiligen Designs verkauft. In einem Meer von Smartphones, die fast alle gleich aussehen, sticht das U11+ nicht nur mit seinem Design sondern auch mit gutem Sound und einer guten Kamera hervor.

Ganz im Stil unserer Tests, bei denen wir immer direkt zur Sache kommen, möchte ich dieses Hands On mit so vielen Informationen wie möglich füllen. Sobald wir ein Testgerät haben, wird dieser Artikel entsprechend zum Test erweitert.

Design

Das U11+ folgt dem Design des HTC U11. Es ist jedoch dünner sowie länger und sieht außerdem etwas edler aus.

Die Displayränder oben und unten wurden verkleinert, um dem Smartphone ein moderneres und hochwertigeres Aussehen zu verleihen.

Positiv Das Gerät ist wunderschön.

Dank schmaleren Displayrändern sieht es edler aus als sein Vorgänger. Negativ Die „Liquid Surface“-Rückseite verkratzt schnell, aber ein Case wird der schönen Oberfläche einfach nicht gerecht.

Fotos vom HTC U11+

Display

6,0“ (15,24 cm), Quad HD+ (2.880 x 1.440; 536 dpi) Super LCD 5 mit 2.5D

Corning® Gorilla Glass 5; 18:9-Format

HDR10 Support

DCI-P3

Smart-Screen-Funktion

Benachrichtigungs-LED

Hardware

Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 2.5GHz und 6GB RAM.

Riesiger 3930mAh-Akku mit QuickCharge 3.0. Das große Display und der stromhungrige Prozessor können den stärkeren Akku natürlich gut gebrauchen, aber viele Leute kaufen sich große Smartphones häufig wegen der besseren Akkulaufzeit. Laut HTC wurde aber auch das berücksichtigt. Wir freuen uns deshalb sehr darauf, das U11+ zu testen.

Technische Daten

Display 6,0“ Quad HD+ (2.880 x

1.440; 536 dpi) Super LCD 5

1.440; 536 dpi) Super LCD 5 18:9 Verhältnis

2.5D Corning Gorilla Glass 5 Prozessor Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile

64 Bit, Octa-Core, bis zu 2,45 GHz Arbeitsspeicher 6 GB RAM Interner Speicher 128 GB UFS 2.1 Kamera hinten 12,2 MP HTC UltraPixel 3 mit 1.4μm Pixel Kamera vorne 8 MP mit 85° Sichtbereich Betriebssystem Android Oreo 8.0, HTC Sense Akku 3.930 mAh, USB PD und Quick Charge 3.0 Netze FDD: Bänder 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28,

32. TDD: Bänder 38, 39, 40, 41

• 2CA, 3CA, 4CA und 4×4 MIMO

• Unterstützt Cat 15 LTE: Downloads bis zu 800 Mbit pro Sekunde, Uploads bis zu 150

Mbit pro Sekunde

• VoLTE und WiFi-Anrufe (wenn unterstützt)

32. TDD: Bänder 38, 39, 40, 41 • 2CA, 3CA, 4CA und 4×4 MIMO • Unterstützt Cat 15 LTE: Downloads bis zu 800 Mbit pro Sekunde, Uploads bis zu 150 Mbit pro Sekunde • VoLTE und WiFi-Anrufe (wenn unterstützt) 3G UMTS:850/900/1900/2100 MHz, HSDPA 42, HSUPA 5.76

2G GSM: 850/900/1800/1900 Verbindungen WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth®: BT 5.0

NFC: Ja

USB-Anschluss: USB Type-C™ 3.1

HTC Connect™ für kabelloses Media

Streaming vom Telefon auf kompatible

Multi-Room-Audiosysteme, TVs, portable

Lautsprecher und Home-EntertainmentSysteme

Streaming vom Telefon auf kompatible Multi-Room-Audiosysteme, TVs, portable Lautsprecher und Home-EntertainmentSysteme Media Streaming vom Telefon auf Geräte,die mit AirPlay, Chromecast, DLNA und Miracast kompatibel sind Sensoren Edge Sensor

Einhandgesten

Umgebungslichtsensor

Annäherungssensor

Motion G-Sensor

Kompass-Sensor

Gyro-Sensor

Magnetsensor

Fingerabdrucksensor

Sensor Hub für Activity Tracking Audio Type C, keine Klinkenbuchse Gewicht 188 Gramm Größe 158,5 x 74,9 x 8,5 mm Weitere Details Wasser- und Staubresistent mit IP68

Dual-SIM

Kein Wireless Charging

Keine Gesichts- oder Iriserkennung

Sound

HTC USonic mit Active Noise Cancellation

HTC BoomSound™ Hi-Fi Edition

3D-Audio-Aufnahmen mit 4 Mikrofonen

Hi-Res Audio zertifiziert

Keine Kopfhörerbuchse (Adapter mit integriertem DAC für USB-C auf 3,5 mm analog liegt bei)

Qualcomm® aptX™ HD, LDAC™ 24-Bit High Resolution, Wireless Audio via Bluetooth

Der Sound des U11+ ist brillant. Boom Sound ist alles andere als enttäuschend, wir hätten uns aber trotzdem sehr über eine Kopfhörerbuchse gefreut! Es wird zwar ein Adapter von USB-Typ-C auf 3,5mm-Klinke mitgeliefert, aber ich verwende momentan nur Smartphones mit Kopfhörerbuchse, weil ich sonst meine Kopfhörer andauernd verlege. (Für meine vielen verschiedenen Kopfhörer brauche ich mittlerweile ganze fünf Adapter.)

Andere Features wie Bluetooth 5.0, dank dem ihr gleichzeitig mehrere Lautsprecher mit dem Gerät verbinden könnt, sowie eine ganze Reihe von weiteren Highend-Funktionen rechtfertigen den hohen Preis.

Kamera

Die Kamera des HTC U11 hat uns damals sehr gut gefallen und im U11+ steckt dieselbe 12MP HTC Ultrapixel 3 mit OIS und EIS. Auf der Vorderseite befindet sich jedoch nur eine 8MP-Kamera, statt der 16MP-Kamera des U11. Sie ist aber trotzdem in der Lage 1080p-Videos aufzunehmen und was die Bildqualität und Selfies angeht, waren wir auf den ersten Blick ganz zufrieden.

Hauptkamera

12,2 MP HTC UltraPixel 3 mit 1.4μm Pixel

UltraSpeed Autofokus, HDR Boost, BSI-Sensor, Optische Bildstabilisierung (OIS) und EIS, f/1.7 Blende mit 28 mm Brennweite, Dual LED-Blitz, Pro-Modus mit manueller Kontrolle , 32 Sekunden Belichtung und RAW-FormatUnterstützung, Slow Motion Video (1.080p bei 120fps), 4K-Videoaufnahme mit 3D Audio und Audio, Zoom, Hi-Res-Stereo-Aufnahme und Akustik-Fokus

Frontkamera

8 MP mit 85° Sichtbereich

BSI-Sensor, HDR Boost, f/2.0-Blende mit 28 mm Brennweite, Live Make-Up, Auto Selfie, Voice Selfie, Timer bis zu 10 Sekunden, Live Selfie Panorama, Full HD 1.080p Video-Aufnahme

Software

Android 8.0 Oreo mit HTC Sense

HTC Edge Sense: drücke die Seiten des Geräts, um Apps und vieles mehr zu starten

HTC Sense Companion: erstellt Vorschläge basierend auf Dingen, die Du machst

Google Assistant

Amazon Alexa

HTC hat einige gut durchdachte Features zur Android-Oreo-Version des U11+ hinzugefügt. (Toll ist vor allem, dass Oreo direkt zum Verkaufsstart verfügbar sein wird.)

Weil das Smartphone eine Bildschirmdiagonale von 6 Zoll und ein sehr langes Bildschirmseitenverhältnis von 18:9 besitzt, könnt ihr mithilfe des „Edge Sense“-Features durch Zusammendrücken des Geräts einen runden Launcher öffnen.

Wer sich an die Wischgesten der ursprünglichen „Phablets“ erinnert, der kennt das Prinzip bereits. Wenn ihr mit dem Daumen nach oben und unten wischt, könnt ihr durch eine anpassbare Liste von Apps scrollen. Oben wird zudem ein Kalender angezeigt. Die Datumsanzeige ist zwar nett, es wäre aber besser gewesen, wenn sich über eine zusätzliche Geste der Terminplan für den jeweiligen Tag einblenden ließe. In meinem zeitlich leider sehr begrenzten Hands On konnte ich hierfür leider keine Einstellung finden, hoffentlich hat HTC aber auch an dieses Feature gedacht!

Der Bildschirm selbst reagiert ebenfalls auf bestimmte Gesten und unterstützt zahlreiche kleinere Features, die sich bereits seit einigen Jahren bei vielen anderen Smartphones finden lassen. Wischt man auf dem Display nach unten, öffnet sich beispielsweise die Benachrichtigungsleiste. Wischt man erneut nach unten, werden die Einstellungen aufgerufen. Die Navigationsleiste besteht zudem aus zwei Seiten, wischt ihr über die Leiste wird also ein neues Aktionsset eingeblendet.

Im Alltag müssen wir unsere Smartphones leider häufig mit einer Hand bedienen und es ist schön, dass es dank der vielen Gesten wesentlich unwahrscheinlicher ist, dass ich mein U11+ fallen lasse, während ich versuche den oberen oder seitlichen Bildschirmrand zu erreichen.

Dank zwei verschiedener Aktivierungswörter könnt ihr nahtlos zwischen Googles Assistant und Alexa hin- und herwechseln.

Preis & Verfügbarkeit

Das HTC U11+ wird ab Anfang November zu einem Preis von 799EUR verfügbar sein. Erhältlich ist es in den Farben „Sapphire Blue“ und „Midnight Black“. Die „Translucent Black“-Variante wird in Asien ab Mitte November und in Deutschland zu einem etwas späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen. Weil sich eines unserer Büros in Taipei befindet, hoffen wir aber, dass wir die ersten in Deutschland sein werden, die etwas mehr Zeit mit diesem sexy Smartphone verbringen dürfen.

HTC stellt wirklich großartige Smartphones her, die sich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut verkaufen. Ich hoffe deshalb, dass die Variante in „Translucent Black“ einiges an Aufsehen erregen wird und die restlichen Produkte von HTC dadurch etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten.