Huawei Mate 10 Pro im Hands-On

Das Huawei Mate 10 Pro wird zusammen mit seinem kleinen Bruder dem Mate 10 vorgestellt. Diese Geräte gehören zur Nachfolger-Serie der Smartphones, die uns vor gut einem Jahr präsentiert wurden. Wir konnten uns schon mal vorab ein gutes Bild von den aktuellen Geräten von Huawei machen. In diesem Hands-On zeigen wir euch, was das Mate 10 Pro alles drauf hat, denn nur dieses wird in Deutschland erscheinen.

Huawei Mate 10 Pro Design

6 Zoll Display, 18:9 Format, Displayränder um 40% reduziert im Vergleich zum Vorgänger

Frontkamera

Nur USB-Typ C statt 3,5 mm Klinkenstecker für Audio

Rahmen aus Aluminium-Legierung, Rückseite aus Gorilla Glas

Links: Dual-SIM-Slot

Rechts: Power Button und Lautstärkeregler

Unten: USB-Typ-C Anschluss, Mikrofon, Lautsprecher

Hinten: Dual-Kamera, LED-Blitz und Fingerabdrucksensor

Design-Technisch gesehen ist das Mate 10 Pro richtig schön geworden. Gerade die Rückseite ist mit ihrer klaren aufgeräumten Struktur ein echter Hingucker. Diese besteht aus extrem robusten Gorilla Glas, das nicht nur super aussieht, sondern sich auch toll anfühlt. Dadurch wird vor allem die schicke Metallic-Optik unterstrichen. Dass die Rückseite Fingerabdrücke magisch anzieht, muss ich euch nicht erzählen. Dennoch sieht die Glas-Rückseite sehr wertig aus. Hier befinden sich außerdem die Leica Dual-Kamera, der LED-Blitz und der runde Fingerabdrucksensor. Diese Partie wird sogar durch eine dunklere Farbe hervorgehoben.

Der restliche Handy-Body besteht aus einem Aluminium-Rahmen, der trotz seiner Größe von 6 Zoll gut in der Hand liegt, da Huawei hier mit einem 18:9 Format arbeitet. Die Displayränder wurden im Vergleich zum Vorgänger um 40 Prozent reduziert, was folglich auch einen größeren Touchscreen schafft. An der Frontseite befinden sich keine weiteren Knöpfe. Dafür gibt es an der linken Rahmenseite einen Einschub für zwei SIM-Karten und auf der rechten Seite befinden sich Power Button und Lautstärkeregler. Die Selfiekamera findet ihren Platz, wie gewohnt, an der vorderen Oberseite, doch ihr widmen wir uns später.

Insgesamt ein sehr schönes Gerät, zu dem sich merklich ein paar Gedanken zum Design gemacht wurden. Tolle Verarbeitung und viel Liebe zum Detail. Das Mate 10 Pro wird es in Deutschland in den Farben Titanium Grey, Midnight Blue und Mocha Brown geben.

Positiv Super Verarbeitung und Detailarbeit

Glasrückseite aus Gorilla Glas

Hochwertiges und schönes Design

Gute gewähltes 18:9 Format

Staub- und Wasserdicht: IP67 Zertifizierung

Viel Display, wenig Rand Negativ Sofort sichtbare Fingerabdrücke auf der Rückseite

Huawei Mate 10 Pro Hardware

Bereits auf der diesjährigen IFA konnten wir den neuen Kirin 970-Prozessor bestaunen. Er kommt nun erstmals in dem Top-Modell des chinesischen Herstellers zum Einsatz. Seine Besonderheit: Künstliche Intelligenz!

Der Kirin 970-Prozessor soll aus dem Mate 10 Pro nicht nur ein Smartphone, sondern ein intelligentes Phone machen. Der Prozessor ist mit einem dedizierten Chip, der „Neural-Processing-Unit“ (NPU) ausgestattet, der für maschinelles Lernen eingesetzt wurde. Mit der NPU sei es möglich bestimmte Prozesse bis zu 20 Mal schneller auszuführen als eine herkömmliche CPU. Wie gut es funktioniert, wird man erst mit einem vollständigen Test feststellen können. Letztes Jahr wurde das Mate 9 auch als besonders smart und „born fast, stays fast“ also „schnell geboren, bleibt schnell“ betitelt. Dabei sollte das Smartphone vom eigenen Nutzerverhalten lernen und sich so anpassen, dass es immer schnell bleibt, was leider nicht ganz so wie versprochen geklappt hat, denn das Mate 9 ist nicht unbedingt gut gealtert. Jedoch ist es hier mit der NPU doch ein wenig vielversprechender, weshalb man gespannt sein darf, wie gut es denn im Alltag funktioniert.

6 GB RAM, 128 GB interner Speicher, nicht erweiterbar

Kirin 970 mit NPU

Weltweit erste mobile Computing-Plattform für Künstliche Intelligenz

Display 6 Zoll OLED Display (15,24 cm)

18:9 Verhältnis

Full HD+ Auflösung (2160 x 1080 px)

Gorilla Glass Prozessor HUAWEI Kirin 970 Octa-Core mit NPU

4 x 2,36 GHz (Cortex A73), 4 x 1,8 GHz (Cortex A53)

Mali-G72-MP12 GPU Arbeitsspeicher 6 GB RAM Interner Speicher 128 GB Speicher, nicht erweiterbar Kamera hinten 20 MP + 12 MP Leica Dual-Kamera Summilux-H 1:1.6/27 ASPH, LED-Blitz, f/1.6 Kamera vorne 8 MP, f/2.0 Betriebssystem Android Oreo 8.0, EMUI 6.0 Akku 4000 mAh, 4,5V/5A Safe Supercharge Netze 4G FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2545~2655MHz)

3G UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TDS: B34/B39

2G GSM: 850/900/1800/1900 Verbindungen WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth®: BT 4.2

NFC: Ja

USB-Anschluss: USB Type-C™ 3.1

USB-Funktionen: Aufladung, MTP, Tethering, DisplayPort, Audio, Power Delivery, OTG Sensoren Ultrasonic Proximity Sensor (Annäherungssensor)

Umgebungslicht

Beschleunigungssensor

Fingerabdrucksensor

Gyroskop

Kompass

Barometer Audio Type C, keine Klinkenbuchse Gewicht 178 Gramm Größe 74,5mm x 154,2mm x 7,9mm Weitere Details Glasrückseite

Wasser- und Staubresistent mit IP67

Dual-SIM

Kein Wireless Charging

Keine Gesichts- oder Iriserkennung Lieferumfang HUAWEI Mate10 Pro

Ladegerät

USB Type-C™-Kabel

Stereo-Kopfhörer mit

USB Type-CTM-Anschluss

USB Type-CTM-Anschluss USB Type-C™ auf

3,5 mm Adapter für

Headset

3,5 mm Adapter für Headset Schutzhülle

Schnellstartanleitung

Positiv 6 GB RAM ist mehr als genug

Neuster Kirin 970 Chipset mit NPU

Dual-SIM

Starke Akkukapazität mit 4000 mAh und Super Charge Negativ Kein microSD-Karteneingang

Kein zusätzlicher 3,5 mm Klinkenstecker

Kein Wireless Charging

Keine Gesichts- oder Iriserkennung

Kein Bluetooth 5.0

Huawei Mate 10 Pro Display

6 Zoll Display

18:9 Verhältnis

Full HD+ Auflösung

Gorilla Glass

Gute Helligkeit

Gute Farben und Kontrast

Schnelle und scharfe Darstellung

Das Display ist mit seiner 2160 x 1080 Pixel Auflösung auf einem guten Niveau, im Vergleich zu anderen Smartphones. Es zieht auf den ersten Blick die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Es gibt keine Knöpfe rund herum, die vom Displaybild ablenken könnten. Man hat hier versucht, den Bildschirm so randlos wie möglich darzustellen. Tatsächlich wurde ja schon einiges an Rand eingespart, für meinen Geschmack hätte das Display aber noch einen Ticken immersiver sein können – gerade an der oberen und unteren Kante. Im Gegensatz zum Huawei Mate 9 Pro hat das Display beim aktuellen Gerät keine abgerundeten Ränder. Es entsteht also nicht mehr dieser „Edge“-Eindruck, den wir kennen und lieben gelernt haben. Zumindest, wenn man es sich importiert hat, denn leider war das Gerät in Deutschland nicht erhältlich.

Trotzdem macht das Arbeiten oder das Konsumieren von Medien mit solch einem klaren und großen Display Spaß. Die Reaktionszeit ist relativ schnell und die Farbdarstellung wirkt gut und natürlich. Schade ist, dass das Display hier von einem 2K Super AMOLED-Display auf FullHD zurückgegangen ist.

Positiv Schnelle Reaktionszeit

Helligkeit, Farben und Kontrast überzeugen

Scharfe Auflösung Negativ Hätte noch immersiver sein können

Downgrade vom 2K Super AMOLED Display zu FHD+ OLED

Huawei Mate 10 Pro Kamera

Rückkamera: 20 MP + 12 MP Leica Dual-Kamera

Phase Detection Autofokus

Schnelle Reaktionszeit und Auslösergeschwindigkeit

Frontkamera: 8MP, F/2,0, ff

Viele Standard Kamera-Funktionen mit zusätzlichen Modi wie Essen, Landschaft oder auch Hund

Intelligente Modusauswahl

Die Kamera gefällt mir auf Anhieb sehr gut! Farben, Kontrast, Schärfe etc. überzeugen mich und wirken qualitativ solide. Die Kamera reagiert schnell, der Auslöser noch schneller. Huawei hat besonderen Wert auf die Funktionalität der Linse gelegt, was nicht nur durch die farbliche Betonung der Kamera deutlich wird, sondern auch an ihren Bemühungen, uns Bloggern genau zu zeigen, welch fantastischen Bilder sich mit dem Mate 10 Pro schießen lassen.

Das Smartphone besitzt eine Dual-Kamera von Leica mit 20 plus 12 Megapixeln und LED-Blitz. Selbst in einer dunkleren Umgebung konnte ich mit ihr gute Fotos machen, da die Kamera mit einer f/1.6 Blende sehr Lichtstark ist. Damit zieht sie mit dem LG V30, welches auch mit einer f/1.6 Blende kommt, gleichauf. Der optische Bildstabilisator hilft hier auch mit der Verschlusszeit. Wie sich die Kamera im Low-Light wirklich schlägt, wird sich erst mit einem Test zeigen. Die Blende ist nämlich nicht alles.

Die Kamera des Mate 10 Pro bietet viele unterschiedliche Bild-Modi, wie zum Beispiel Essen, Beauty, Landschaft, Nacht oder auch Hund. (Dass dieser letzte Modus als für so wichtig erachtet wird, war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar.) Man kann diese vor dem Schießen eines Fotos selbst einstellen oder sich auf die intelligente Bilderkennung des Handys verlassen. Wie in dem Abschnitt „Hardware“ schon erwähnt, besitzt das Gerät eine künstliche Intelligenz. Das bedeutet unter anderem, dass die Kamera erkennt, was sie vor der Linse hat und dementsprechend den Modus umstellt. So geht intelligentes Fotografieren!

Leider hat man hier kein Wort zur Videokamera verloren, was bedeutet, dass man wohl keinen Fokus darauf gesetzt hat. Die Videokamera der Flaggschiffe von Huawei liegen im Vergleich zu anderen 3-4 Jahre zurück und auch hier scheint es so, als hätte sich nichts getan. Ob FullHD weiterhin so aussieht wie HD und 4K nicht wie 4K, werden wir sehen. Es wäre Schade, wenn sich da nichts tut.

Die Frontkamera ist mit 8 MP etwas schwächer, dennoch wirken die Fotos ziemlich gut. Im Low-Light vollbringt die Selfiecam auch noch gute Arbeit, wobei man hier natürlich ein paar Abstriche machen muss.

Bilder werden denmächst ergänzt.

Positiv 20 MP + 12 MP Leica Dual-Kamera mit LED-Blitz

Gute Farben, Schärfe und Kontrast

Gute Reaktionszeit, sowohl im Hellen als auch in dunkler Umgebung

Kamera mit künstlicher Intelligenz

Viele Bild-Modi Negativ –

Huawei Mate 10 Pro Software

Android Oreo 8.0 und EMUI 8.0

Klare Oberfläche, könnte für manche zu bunt sein

Mehrfenstrige Funktion

Updates kommen regelmäßig

Das Huawei Mate 10 Pro kommt mit EMUI 8.0 basierend auf Android Oreo 8.0. Man hat hier mit der neusten Android-Version gleichgezogen und endlich auch der System-Oberfläche die gleiche Nummerierung verpasst. Damit überspringt Huawei einfach mal die Versionen 6. und 7. – das wirkt nun einfach einheitlicher.

Die EMUI Benutzeroberfläche ist mit dem neuen Update noch besser geworden. Viele Funktionen sind ausgereifter und es gibt unter anderem auch viele Extras. Eine Besonderheit des Mate 10 Pros findet sich so beispielsweise in der mehrfenstrigen Funktion. Mit ihr kann man während des Videoschauens auf eine Pop-Up-Nachricht reagieren, ohne das Filmchen zu unterbrechen. Auf Knopfdruck teilt sich der Bildschirm in solch einem Szenario also in zwei Anwendungen und man kann bequem auf eine Mitteilung antworten, während im linken Fenster das Video weiterläuft. Genauso schnell lässt sich das Ganze wieder auf eine Anwendung minimieren. Praktisch!

Mit der neusten Version ermöglicht man es dem Nutzer auch, das Mate 10 Pro per HDMI-Kabel an einen PC anzuschließen und über beide Geräte zu arbeiten. Benachrichtigungen werden dabei nur auf dem Handy angezeigt, auf dem PC erscheint keine Pop-up Meldung, um den Arbeitsflow des Anwenders nicht zu unterbrechen.

Huawei Mate 10 Pro Preis und Verfügbarkeit

Das Huawei Mate 10 Pro können wir in Deutschland ab Mitte November erwerben und zwar als Dual-SIM-Variante mit 6 GB RAM und 128 GB ROM und zu einer UVP von EUR 799,-. Ihr habt dabei die Wahl zwischen den Farben Titanium Grey, Mocha Brown (exklusiv bei Vodafone) und Midnight Blue. Weiter wird es auch dieses Jahr eine exklusive Porsche Design-Edition geben, die dann ab Dezember 2017 verfügbar ist und zu einer UVP von EUR 1.395,- angeboten wird.

Lohnenswert für Schnellentschlossene: Alle Vorbesteller des Mate10 Pro erhalten ein Moleskine Smart Writing Set (inkl. Tasche) im Wert von EUR 299,- gratis dazu. Alles, was ihr dazu wissen müsst, könnt ihr unter www.huawei-promotion.de/denkt-mit nachlesen.