OnePlus 5: Doch „nur“ FullHD-Display und 6 GB RAM?

Das OnePlus 3T war noch nicht einmal veröffentlicht worden, da rankten sich bereits die ersten Gerüchte um das OnePlus 4 bzw. OnePlus 5, wie es tatsächlich heißen dürfte* (siehe Exkurs unten). Erwarten dürfen wir das neue Handset voraussichtlich Ende Juni, bei den technischen Daten gibt es jetzt nach einem neuen Leak noch Unklarheiten.

Damals war das noch alles sehr vage, aber die Leaker zeichneten ein Bild von einem wahren „Flaggschiff-Killer“, der mit Snapdragon 835, QHD-Display und fetten 8 GB RAM ausgestattet sein sollte, zudem über einen dicken Akku jenseits der 4.000 mAh-Marke verfügen sollte und auch nicht mit Speicherplatz geizt.

OnePlus 5 Technische Daten

Jüngste Gerüchte (beide Quellen auf chinesisch via Weibo) besagen da etwas anderes, so dass die Ansprüche doch ein klein wenig heruntergeschraubt werden müssen. Hier die technischen Daten, so wie sie laut Leak aktuell vermutet werden:

Display 5,5 Zoll großes Optic AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln (401 ppi) Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-SoC Arbeitsspeicher 6 GB RAM Interner Speicher 128 GB Kamera hinten nicht näher klassifizierte Dual-Cam Sonstiges Fingerabdrucksensor, Smartphone womöglich ohne Kopfhöreranschluss Akku 3.600 mAh, nicht auswechselbar, Fast Charging

OnePlus 5 Hardware

Ihr seht schon: Da fehlen noch jede Menge Infos und das, was dort zu lesen ist, widerspricht teilweise vorherigen Informationen. Als Beispiel seien hier jetzt die 8 GB Arbeitsspeicher genannt. Im OnePlus 5 möchte man stattdessen 6 GB verbauen – aus Gründen der Produktionskosten und weil der zusätzliche Arbeitsspeicher nicht wirklich ausgereizt werden könnte.

Auch beim Display ist nun die Rede von FullHD statt von QHD, was vor allem damit zusammenhängen dürfte, dass man die Akkulaufzeit nicht durch ein so hoch auflösendes Display unnötig strapazieren möchte. Sicher sind sich jedoch alle Leaker, dass der Snapdragon 835 von Qualcomm das Smartphone antreiben soll, außerdem gehen wir aktuell von einem 3.600 mAh fassenden Akku aus, der das OnePlus 5 ziemlich entspannt über den Tag bringen sollte. Beim Speicherplatz ist die angedachte Größe von 256 GB wohl noch nicht restlos vom Tisch, deutlich wahrscheinlicher ist jedoch, dass OnePlus hier 128 GB aufbietet.

Bei der Kamera auf der Rückseite gibt es noch keine näheren Angaben zur Auflösung, den genutzten Technologien und Linsen. Festzustehen scheint da allerdings, dass OnePlus auch eine Dual-Cam-Lösung anbieten wird – in der Gerüchteküche ist man sich lediglich noch uneins, ob die beiden Kameras untereinander oder nebeneinander angeordnet sein werden. Das von India Today exklusiv veröffentlichte Bild muss also nicht der Realität entsprechen.

OnePlus 5 Design und Verarbeitung

Auch in diesem Punkt rudern die Leaks ein wenig zurück: Zunächst war erwartet worden, dass auch OnePlus den Weg geht, den beispielsweise Samsung mit dem Galaxy S8 beschreitet und dem voraussichtlich auch Apple folgen dürfte. Soll heißen: Es sind keine großen Experimente zu erwarten, was die Display-Form angeht – keine abgerundeten Seiten, kein Design mit kaum vorhandenem Display-Rahmen.

Das bedeutet, dass auch der Fingerabdrucksensor unterhalb des Displays erhalten bleibt, wie wir es vom Vorgänger bereits kennen. Eine Design-Auffälligkeit, die beim OnePlus 5 aktuell diskutiert wird, betrifft den Anschluss für die 3,5 mm große Klinke des Headsets: Vermutet wird, dass die Chinesen auf diesen Anschluss verzichten könnten, allerdings gibt es hier ebenfalls anders lautende Gerüchte.

OnePlus 5 Preis und Verfügbarkeit

Auch hier bewegen wir uns zu diesem Zeitpunkt im Bereich von Gerüchten und Spekulation. Erwartet wird, dass das OnePlus 5, welches auch schon von OnePlus bestätigt und angeteasert wurde, Ende Juni vorgestellt wird.

Zum Preis würde ich angesichts der vermuteten Spezifikationen und der Preispolitik des Unternehmens vermuten, dass wir uns wieder im Bereich um die 400 Euro einpendeln werden. Das 3T, welches punktuell stärker war als das zuvor für 399 Euro veröffentlichte OnePlus 3, war ab 439 Euro zu haben und in dieser Preisklasse dürfen wir wohl auch das OnePlus 5 einsortieren.

*Kleiner Exkurs Tetraphobie Wieso bei OnePlus nach 3 bzw. 3T nicht 4 kommt? Vermutlich, weil die Tetraphobie gerade in ostasiatischen Ländern mitunter dafür sorgt, dass die Menschen die Zahl „4“ für eine Unglückszahl halten. In der chinesischen bzw. kantonesischen Sprache, aber auch in anderen Sprachen in der Region (vietnamesisch, koreanisch, japanisch) bestehen zwischen dem Wort für diese Ziffer große Ähnlichkeiten zum Wort „Tod“, was der guten, alten „4“ diesen schlechten Ruf eingebracht hat. Auf deutsch reimt sich Vier auf Bier – wir sind also auf der sicheren Seite. ;) Anbieter wie Samsung und LG aber auch das wie OnePlus aus China stammende Unternehmen Xiaomi sind da nicht so empfindlich und haben ihre Spitzenmodelle auch mit der „4“ veröffentlicht – OnePlus scheint einen anderen Weg einzuschlagen.

Quellen: Gizmo China, Areamobile