Honor 8 Pro Test: Virtual Reality Phablet im Hands On

Drei Monate nach dem Honor 6X legt die chinesische Tocher von Huawei nun mit einem neuen Phablet nach. Dieses Mal ist es kein Einsteiger-Gerät, sondern das teuerste Honor Smartphone, das man in Deutschland kaufen kann. Das Honor 8 Pro erweitert die Produktpalette damit nach oben und will mit einem hochauflösenden Display und viel Leistung überzeugen. Wir haben uns das Smartphone genauer angesehen.

Honor 8 Pro: Technische Daten

Display: 5.7 Zoll, IPS Display, 2560 x 1440, 515 ppi Prozessor: HiSilicon Kirin 960 (4 Cortex A73 x 2,4GHz, 4 Cortex A53 x 1,8GHz) Arbeitsspeicher: 6 GB Speicher: 64 GB UFS 2.0 erweiterbar via microSD-Karte um bis zu 2 TB Betriebssystem: Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1 Kamera hinten: Dual-Kamera mit 12 MP, Monochrom + Farbe, f/2.2 Kamera vorn: 8 MP Kamera, f/2.0 Anschlüsse: USB Type-C 2.0; 3,5 mm Kopfhöreranschluss Akku: 4000 mAh mit Quick Charge (9V/2A) Konnektivität: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 BLE, NFC IP-Zertifizierung: nein Sonstiges: Fingerprint Sensor, Infrarot-Blaster, mitgeliefertes Cardboard VR Maße: 157 x 77.5 x 7 mm Gewicht: 184 Gramm Farben: Schwarz, Blau, Gold

Design und Verarbeitung

Nun, ganz neu ist das Honor 8 Pro nicht. Bereits Ende Februar hatte Honor das V9 in China präsentiert, nun kommt es als Honor 8 Pro auch nach Deutschland. Das Design des 5,7 Zoll großen Telefons ist insgesamt gelungen und vereint die Farben des Honor 8 mit dem matten Aluminiumgehäuse des Huawei P10. Die Kombination sieht in der Tat gut aus, vor allem in der blauen Farbe. Zusätzlich werden auch noch Schwarz und Gold angeboten, die schöne rote Version bleibt leider China vorbehalten.

Das Aluminium-Unibody Gehäuse des Honor 8 Pro liegt durch die seitlichen Rundungen gut in der Hand, auch wenn es durch den großen Bildschirm kein Handschmeichler ist. Immerhin sind die Displayrahmen an den Seiten sehr schmal, was das Telefon etwas handlicher macht. Trotz der Größe verzichtet Honor beim 8 Pro auf einen Stereo-Lautsprecher, der Ton kommt leider nur aus dem unteren Mono-Speaker. Auch einen Wasser- oder Staubschutz bietet das Honor 8 Pro nicht.

Display – perfekt für virtuelle Realitäten

Das Display des Honor 8 Pro misst 5,7 Zoll in der Diagonale und bietet eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Damit erreicht es eine Pixeldichte von 515 Pixeln pro Zoll und ist sehr scharf. So scharf, dass Honor sogar zwei Lupen mitliefert, damit man es ganz nah betrachten kann. Witze beiseite: Im Lieferumfang des Honor 8 Pro liegt ein Virtual Reality Headset à la Google Cardboard bei, das mit zwei entsprechenden Linsen per Hand zusammengebaut wird. Für eine erste Erfahrung mit der virtuellen Realität ist das mit Sicherheit eine nette Idee, für mehr empfehle ich eine etwas bequemere Lösung. Für VR ist das Honor 8 Pro aber an sich bestens geeignet. Das Display ist scharf genug und bietet ebenfalls tolle Farben. Nur Google Daydream wird damit nicht funktionieren. Der Grund dafür ist simpel: Das verwendete IPS Display reagiert nicht schnell genug für Googles Daydream Spezifikationen, dafür sind im Moment nur AMOLED Panels flott genug. Schade.

Leistung satt

VR braucht natürlich auch ordentlich Leistung, diese wird vom HiSilicon Kirin 960 System-on-Chip geliefert. Den Chip kennen wir bereits vom Huawei Mate 9 und Huawei P10, wo er sehr gute Werte lieferte. Die CPU besteht weiterhin aus vier ARM Cortex A73 Kernen á 2,4GHz und vier weiteren Cortex A53 Kernen mit je 1,8GHz Taktfrequenz. Dazu gibt es die potente Mali G71 Grafikeinheit mit 8 Kernen und ganze 6GB Arbeitsspeicher, was für Multitasking großartig sein wird. Stellt euch beim Geekbench auf Multicore-Werte von ca. 6400 ein, AnTuTu sollte um die 140.000 Punkte liefern.

Die Dual Kamera ist ein alter Bekannter

Wie auch schon beim kleinen Bruder Honor 8 gibt es beim Pro eine Dual Kamera. Die Kombination aus zwei 12 Megapixel Sensoren von Sony wurde komplett übernommen. Der eine Sensor schießt das farbige Hauptfoto, der zweite fängt in Schwarz-Weiß mehr Kontraste und zusätzliche Tiefeninformationen auf. Damit wirkt das Bild nicht nur lebendiger, sondern es lässt sich auch eine virtuelle Blende verstellen, man erhält bei Bedarf also den typischen Bokeh-Effekt. Der Monochrom-Sensor lässt sich übrigens wieder nicht allein benutzen – diese Funktion bleibt den Leica Smartphones von Huawei vorbehalten.

Videos können jetzt auch in 4K aufgenommen werden, wenn auch hier wie bei Huawei wieder das h.265 Format zum Einsatz kommt, das man erst einmal konvertieren muss, um es bei Facebook oder YouTube hochzuladen. Eine optische Bildstabilisierung gibt es nicht. Die Frontkamera besitzt mit f/2.0 die weitere Blende (f/2.2 hinten). Sie löst mit 8 Megapixeln auf und soll für schöne Selbstaufnahmen sorgen.

Akku

Der Energiebedarf des Honor 8 Pro wird von einem 4000mAh Akku gedeckt. Dieser sollte für Laufzeiten jenseits eines Tages bei gewöhnlichem Gebrauch sorgen. Das Aufladen erfolgt über USB Typ-C (allerdings mit USB 2.0 Datenanbindung). Ein Quick Charge Ladegerät mit 9V und 2A liegt bei, ist aber nicht ganz so schnell wie die SuperCharge Ladetechnologie im Huawei Mate 9 oder P10. Interessant wird zu sehen sein, ob es dennoch SuperCharge unterstützt und hier nur am Netzteil gespart wurde.

Preis, Verfügbarkeit und ein erstes Fazit

Das Honor 8 Pro ist ab sofort in der VMALL sowie demnächst im Handel für 549 Euro in Schwarz, Gold und Blau verfügbar.

Insgesamt ist das Honor 8 Pro ein interessantes Smartphone. Das Display sieht toll aus, die Verarbeitung ist auf den ersten Blick sehr gut und auch die Performance kann sich sehen lassen. Bei diesem Preis trifft es aber auch auf harte Konkurrenz. Ein Samsung Galaxy S7 Edge ist ähnlich teuer, bietet aber an einigen Stellen einfach mehr. Auch ein Huawei Mate 9 ist nicht weit entfernt und schlägt das 8 Pro bis aufs Display in jedem Punkt. Preislich hätte ich das 8 Pro deswegen eher bei 499 Euro gesehen.