Sony Xperia XZ Premium 4K-Smartphone vorgestellt [MWC 2017]

Alljährlich machen sich auch die Japaner von Sony auf den Weg nach Barcelona und zaubern ihre Smartphones aus dem Hut. Sony ist nicht nur ein ganz alter Mobiltelefon-Hase, sondern auch immer wieder in der Lage, wirklich starke Smartphones mit tollem Design zu entwickeln. Das drückt sich leider nicht immer in Verkaufszahlen aus, aber das hält Sony nicht davon ab, es dieses Jahr wieder zu probieren.

Zur IFA 2016 zeigten die Japaner uns das Sony Xperia XZ, welches zwar ein starkes Smartphone war, aber von den Specs hier und da nicht ganz an die stärksten Premium-Geräte herankam. Jetzt kehrt Sony mit dem Xperia XZ Premium zurück und hat sich scheinbar ordentlich was vorgenommen, denn beim Lesen des Spec Sheets muss man zwischendurch schon anerkennend mit der Zunge schnalzen.

Sony hat in seinem neuen Flaggschiff bereits den Snapdragon 835 an Bord, dem man 4 GB RAM zur Seite stellt. Darüber hinaus probiert es das Unternehmen nochmal mit einem 4K-Display, welches mit 4K-Auflösung und HDR verspricht, ein wahrer Augenschmaus zu sein. Hier die wichtigsten Spezifikationen in der Übersicht.

Sony Xperia XZ Premium Technische Daten

Display 5.5 Zoll großes 4K HDR Triluminos-Display mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln Prozessor Qualcomm Snapdragon 835 Arbeitsspeicher 4 GB Speicher 64 GB, per microSD erweiterbar um bis zu 256 GB Betriebssystem Android 7.1 Nougat Kamera Motion Eye 19 MP 1/ 2.3” Exmor RS-Sensor mit Predictive Hybrid Autofocus, SteadyShot, 4K Video-Recording Frontkamera 13 MP 1/3.06” Exmor RS-Sensor, f/2.0-Blende und Weitwinkellinse Akku 3.230 mAh, Qnovo Adaptive Charging, Stamina Mode, Quick Charge 3.0 SIM-Karte Nano-SIM, Ausführungen mit Single-SIM sowie Dual-SIM Konnektivität Wi-Fi 802.11 ac, 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.2, A-GNSS (GPS + GLONASS), WiFi Miracast, DLNA Sicherheit Fingerabdrucksensor Abmessungen (H x B x T) 156 x 77 x 7.9 mm Gewicht 195 Gramm

Sony Xperia XZ Premium Hardware

Mein lieber Schwan, da hat Sony aber dieses Mal schwer aufgefahren! Los geht es schon beim 4K-Display mit HDR, wobei wir hier bereits den zweiten Anlauf Sonys mit einem 4K-Display erleben, nachdem man es bereits 2015 schon mit dem Xperia Z5 Premium probiert hat. Damals haben wir uns schon gefragt, wieso man so ein hochauflösendes Panel verbaut. Jetzt sieht die Situation vielleicht ein wenig anders aus: 2K-Displays bei Flaggschiffen sind längst etabliert und auch die flotte Entwicklung im VR-Brillen-Bereich sorgt dafür, dass ein hochauflösendes Display heute von höherer Bedeutung sein könnte als noch 2015.

Zwingend notwendig ist es vermutlich immer noch nicht, aber eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten, die sich auf 5,5 Zoll verteilen, sind zumindest mal eine sehr sportliche und beeindruckende Ansage. Außerdem ist das Sony Xperia XZ Premium eines der ersten Smartphones der Welt, welches bereits mit einem Snapdragon 835 bestückt wird, jenem Flaggschiff-SoC Qualcomms, welches derzeit noch nicht auf dem Markt ist. Das erste Smartphone im Handel mit diesem Prozessor wird das Teil aber nicht sein, denn da wird zumindest Samsung wohl vorher am Start sein mit seinem Galaxy S8.

4 GB RAM verbaut Sony darüber hinaus und bietet uns einen Speicher von 64 GB an, was für die meisten ausreichend sein sollte, ohne auf den ebenfalls vorhandenen microSD-Slot zugreifen zu müssen, mit dem ihr bis zu 256 GB Speicherplatz nachrüsten könnt. Auch bei den Kameras darf man von Sony immer Großes erwarten und das ändert sich auch mit diesem neuen Spitzenmodell nicht: Zwar klingt 19 MP auf dem Papier erst mal wie ein Rückschritt, nachdem das XZ im letzten Jahr 23 Megapixel im Spec Sheet stehen hatte.

Muss aber nichts heißen, wie wir alle wissen und so ist es auch in diesem Fall: Sony setzt auf die Motion Eye-Technologie, die ermöglicht, dass Bilder extrem schnell verarbeitet und gespeichert werden können. Außerdem überzeugt der Bildsensor mit größeren Pixeln und auch die Zeitlupenaufnahme mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde dürfte viele Video-Fans begeistern. Wir sind jedenfalls schon schwer gespannt, wie sich diese Kamera im Test bewähren wird. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ihr auf der Vorderseite einen Selfie-Shooter mit 13 Megapixeln vorfindet.

Abgerundet wird das Ganze durch einen 3.230 mAh fassenden Akku, mit dem ihr trotz 4K-Display geschmeidig über den Tag kommen solltet und dem mittlerweile fast schon obligatorischen Fingerabdrucksensor, der in diesem Fall in den An-/Aus-Schalter integriert ist. Außerdem besitzt das Smartphone einen ebenso mittlerweile nahezu üblichen USB Typ-C-Anschluss, wobei es sich hier sogar um USB 3.1 handelt.

Sony Xperia XZ Premium Design und Verarbeitung

Auch beim Design und der Verarbeitung gibt sich Sony keine Blöße. Schon auf den ersten Blick macht das Device einen äußerst ansehnlichen Eindruck. Sony setzt auf Corning Gorilla Glass 5, welches besonders robust ist, darüber hinaus dem Smartphone aber auch einen edlen Look verpasst. Das gilt natürlich nur, solange die Glas-Oberfläche nicht mit Fingerabdrücken überzogen ist, für die Glas-Gehäuse üblicherweise ziemlich anfällig.

Erhältlich wird das wirklich edle Smartphone in zwei Farben sein – ihr habt die Wahl zwischen Silber/Chrom und Schwarz, also die Klassiker-Farben schlechthin. Das Xperia ZX Premium sieht nicht nur spitze aus, sondern kommt auch mit IP-Zertifizierung daher und ist dank IP68 auch vor Spritzwasser und Staub geschützt.

Sony Xperia XZ Premium Preis und Verfügbarkeit

Wer jetzt Bock bekommen hat auf dieses bärenstarke Smartphone, der sollte sich dessen bewusst sein, dass er bis zum Kauf noch bis zum Juni warten muss. In beiden Farben und natürlich mit aktuellem Android 7.0 Nougat soll das Xperia ZX Premium nämlich ab Juni 2017 verfügbar sein, wobei die unverbindliche Preisempfehlung für das Smartphone dann voraussichtlich bei 749 Euro liegen wird. Das ist eine Menge Holz für ein Mobiltelefon, aber eben ein absolut üblicher Preis für ein Premium-Smartphone und mit dem habt ihr es hier zweifelsfrei zu tun.