Samsung Galaxy S8: Live-Stream & Hands-On

Groß angekündigt, nun ist es endlich da – das neue Samsung Galaxy S8. Oben findet ihr den Live-Stream vom Samsung Unpacked-Event, bei dem das Galaxy S8, das S8+ und einige weitere Gadgets vorgestellt werden. Etwas weiter unten haben wir ein Video von unserem ersten Hands-On für euch eingebunden.

Das Samsung Galaxy S8 kostet zur Einführung 799 Euro, das Samsung Galaxy S8+ liegt bei 899 Euro. Beide Smartphones können ab heute im Samsung Online Shop vorbestellt werden, im freien Handel sind die Modelle ab dem 28. April in den Farben Midnight Black, Orchid Grey und Arctic Silver verfügbar.

Wir hatten bereits im Vorfeld der Präsentation etwas Zeit mit dem neuen Samsung-Handy verbracht und erklären euch, welche Neuerungen es gibt.

Hands-On Video

https://www.youtube.com/watch?v=_kGwst_YrWo

Zunächst ein Blick auf die technischen Daten der beiden Smartphones. Unterschiede zwischen dem S8 und dem S8 Plus sind farblich hervorgehoben:

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Display 5,8 Zoll, 2960 x 1440 px, 570ppi 6,2 Zoll, 2960 x 1440 px, 529ppi Prozessor Exynos 8895, Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 10 nm Prozess Exynos 8895, Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 10 nm Prozess Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB Speicher 64 GB, per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 256 GB 64 GB, per microSD-Karte erweiterbar um bis zu 256 GB Android-Version Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat Kamera hinten 12 MP, f/1.7, 1,4µm große Pixel, Dual Pixel AF, OIS 12 MP, f/1.7, 1,4µm große Pixel, Dual Pixel AF, OIS Kamera vorne 8 MP, f/1.7, Autofokus 8 MP, f/1.7, Autofokus Akku 3.000 mAh mit Quick Charge und Wireless Charging 3.500 mAh mit Quick Charge und Wireless Charging Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) USB USB Type-C (High Speed USB 2.0) USB Type-C (High Speed USB 2.0) Maße 148.9 x 68.1 x 8.0 mm 159.5 x 73.4 x 8.1 mm Gewicht 152 Gramm 173 Gramm

Display: Das Samsung Galaxy S8 beeindruckt

Unbox your phone – das war der Slogan der letzten vier Wochen, mit dem der koreanische Hersteller die Werbetrommel für das Samsung Galaxy S8 gerührt hat. Das Unboxing war vor allem im übertragenen Sinn gemeint: Weg von den üblichen Rändern und rechteckigen Formen, hin zu mehr Displayfläche und organischen Linien.

Das Samsung Galaxy S8 schafft genau das sehr gut. Das 5,8 Zoll große Display beim kleineren Modell, beim Plus sind es 6,2 Zoll, erstreckt sich fast über die komplette Front. Ränder gibt es kaum, vor allem, weil es bei beiden Modellen zu den Seiten abgerundete Kanten gibt. Die „Edge“ ist dabei nicht so stark wie beim Samsung Galaxy S7 edge. Sie ist deutlich subtiler, hat einen spitzeren Radius und erinnert somit an das Samsung Galaxy Note 7 (das bei der Präsentation übrigens mit keinem einzigen Wort erwähnt wurde). Dadurch werden Reflexionen an den Seitenrändern sichtbar reduziert, was in der Vergangenheit durchaus ein Kritikpunkt war.

Wie auch beim LG G6 sind die „Ecken“ des Panels abgerundet. Das ist Samsung allerdings besser gelungen als dem Konkurrenten, die Rundung sieht natürlicher aus und hat einen passgenauen Radius. Eine Funktion haben die runden Ecken nicht, sie sehen aber wahrlich beeindruckend aus.

Obwohl der Bildschirm des Galaxy S8 mit 5,8 Zoll zumindest rein von der Vorstellung groß ausfällt und somit das Telefon in das Phablet-Segment fällt, liegt es überraschend handlich in der Hand. Ein Grund dafür ist das ungewöhnliche Seitenverhältnis von 18,5:9, wodurch das Gerät trotz großem Bildschirm fast so kompakt bleibt wie das Samsung Galaxy S7 edge. Wirklich vergleichen lässt sich die Displaydiagonale zu aktuellen Smartphones nicht. Die größere Diagonale suggeriert eine größere Displayfläche, diese wird aber vom schmaleren Seitenverhältnis reduziert. Im Vergleich zum LG G6 ist es etwas mehr in die Länge gezogen, was man bei Videos schnell merkt. Vor allem Serien und YouTube-Videos erhalten deswegen schwarze seitliche Balken – bei Kinofilmen gibt’s dafür weniger Probleme.

Rein technisch ist das Super AMOLED Display des Samsung Galaxy S8 ausgezeichnet. Tolle, kräftige Farben, sehr gute Blickwinkel, eine helle Ausleuchtung und ein perfekter Schwarz-Wert. Mehr kann man sich von einem Panel nicht wünschen. Auch die Auflösung kann sich wie immer sehen lassen: 2960*1440 Pixel bedeuten, dass die Pixeldichte bei fast zum Vorjahr identischen 578ppi beziehungsweise 529ppi (Samsung Galaxy S8 Plus) bleibt.

Dass das Design zumindest von vorne vom Display dominiert wird, das ist wohl keine Frage. Beim restlichen Design gibt es keinen großen Sprung zu den Vorgängern, stattdessen sind es Verfeinerungen, die sich aber klar im Handling widerspiegeln. Der Aluminium-Rahmen verläuft nun wie beim Samsung Galaxy Note 7 symmetrisch, weswegen das Galaxy S8 natürlicher und „runder“ in der Hand liegt. Wer auf größere Smartphones steht, der wird mit dem S8 und S8 Plus echte Handschmeichler finden.

Mit Abmessungen von 148,9mm x 68,1mm x 8mm ist das S8 überraschend kompakt. Es ist sogar 1,5mm schmaler als das Samsung Galaxy S7, in der Höhe dafür 6,5mm höher. Allen voran die Breite macht dieses Telefon aber so handlich, dass auch Samsung Galaxy S7 Nutzer überzeugt sein dürften. Das S8 Plus fällt zwar größer aus als das S7 Edge, auch hier spielt aber die Breite eine wichtige Rolle. Gerade mal 0,8mm beträgt hier der Unterschied, trotz des größeren Bildschirms!

Die Rückseite besteht weiterhin aus abgerundetem Glas. Bei der silbernen Version waren Fingerabdrücke kaum sichtbar, die schwarze wird dafür sicherlich anfälliger sein. Interessant ist, dass der Rahmen zumindest bei den silbernen Modellen hochglänzend war. Wie sich diese Oberfläche gegenüber Kratzern verhält, wird unser ausführlicher Test klären müssen.

Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass das Samsung Galaxy S8 eines der schönsten Smartphones ist, das ich je gesehen habe. Die Verarbeitungsqualität ist großartig, das Display auf der Front beeindruckt und es liegt extrem hochwertig in der Hand.

Performance und Ausstattung

In Europa werkelt der neue Samsung Exynos 8895 im Innern des S8, in den USA ist es der Qualcomm Snapdragon 835. Samsung verspricht im europäischen Modell eine CPU-Mehrleistung von +10%, bei der GPU sollen es +21% sein. Der Chip, der im kompakten 10 Nanometer-Verfahren gefertigt wird, kombiniert vier schnelle Kerne, die mit 2,3 GHz takten mit vier weiteren, die mit 1,7 GHz takten. Außerdem stehen 4GB Arbeitsspeicher zur Verfügung.

Diese Hardware-Kombination klingt vielversprechend und könnte die schnellste Lösung auf dem Markt werden. Das werden wir im ausführlichen Test genauer untersuchen. Der interne Speicher wird mit UFS 2.1 angebunden und ist 64GB groß. Wie zuvor kann er auch mit microSD Speicherkarten erweitert werden.

DeX: Windows Continuum lässt grüßen

Samsung ist sogar soweit von der Leistung des S8 überzeugt, dass sie eine Docking Station dafür anbieten. Dieses DeX genannte System erinnert dabei stark an die Continuum Funktion von Windows Mobile. Man steckt das S8 ins Dock, schließt Tastatur, Maus und einen Bildschirm an und kann produktiv arbeiten. Auf den ersten Blick sah die neue Lösung in der Tat schnell aus. Multitasking mit mehreren Fenstern und Apps war kein Problem und falls das S8 dabei etwas ins Schwitzen kommt, regelt ein eingebauter Lüfter im Dock die Abwärme.

Die Koreaner scheinen insbesondere Business-Kunden für diese Lösung gewinnen zu wollen. Neben normalen Android Apps, die über einen Windowed Mode verfügen, wird auch Microsoft Office sowie eine Desktop-Virtualisierungssoftware angeboten. Somit kann man einen Remote-Desktop mit dem S8 live steuern.

Die neuen Sicherheitsfunktionen – Iris Scanner und der Fingerabdrucksensor

Nicht nur für Business-Nutzer interessant sind die Sicherheitsfunktionen. Der Fingerabdrucksensor, der zuvor im Homebutton eingebaut war, wandert nach hinten neben die Kamera. Ja, richtig, daneben. Für Rechtshänder (also die, die das Telefon in der linken Hand halten) ist das keine optimale Platzierung. Man findet sich oft dabei die Kamera mit dem Zeigefinger abzudecken anstatt den Scanner zu betätigen. Eine dauernd verwischte Kamera-Linse ist vorprogrammiert.

Zum Glück gibt es eine weitere Möglichkeit, das Telefon zu entsperren. Der Iris Scanner, der zuerst im Samsung Galaxy Note 7 eingesetzt wurde, findet sich nun auch im Samsung Galaxy S8 und S8+. Gefühlt funktioniert er etwas schneller und zuverlässiger. Für einen ausführlichen Eindruck war die Zeit mit dem Smartphone allerdings zu kurz.

Bixby: Der neue Sprachassistent

Bixby, so heißt der neue Sprachassistent, der einen im Alltag begleiten soll. Der intelligente Begleiter soll nicht nur wie Siri oder Google Now Rede und Antwort stehen, sondern auch einzelne Funktionen selbständig übernehmen. Um das zu vollziehen, weiß Bixby jederzeit um den Kontext bescheid.

Kleines Beispiel: Ihr fragt nach Fotos aus London, Bixby sucht euch alle aus. Ihr wählt eins und sagt, ihr woll es als Hintergund setzen. Zack, fertig ist der Hintergrund. Alternativ wählt ihr mehrere Fotos aus und lasst per Sprache ein neues Album anlegen. Auch kann man Gebäude und Gegenstände abfotografieren, um mehr dazu zu erfahren. Zum Wein werden Bewertungen und Preise angezeigt, zu Gebäuden und Kunstwerken entsprechende historische Hintergründe. Für mehr Möglichkeiten schaut euch am besten die ausführliche Demo an.

https://www.youtube.com/watch?v=ow9J2n12Jkk

Die Funktionen sind recht vielfältig, aber wirklich neu sind sie einzeln betrachtet nicht. Google Goggles kann schon seit Jahren Informationen zu Objekten liefern, Siri und Google Now sortieren auf Wunsch eure Bilder nach Stadt oder Objekt und Google Now on Tap bietet kontextuelle Informationen zu dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Es ist wohl eher die Gesamtheit aller Funktionen, die in einem Dienst zusammengefasst wird, was wirklich neu ist. Dazu funktionierte Bixby in ersten Tests noch recht träge. In den zehn Sekunden, in denen Bixby ein neues Fotoalbum erstellt, wären die meisten Nutzer wahrscheinlich auch fertig. Ein Assistent, der länger braucht als man selbst ist mehr ein Hindernis, als eine Hilfe. Hier muss bis zum Verkauf was passieren.

Der größte Kritikpunkt betrifft allerdings die Sprache: Bixby ist vorerst nur auf Englisch oder Koreanisch verfügbar. Die deutsche Sprache steht zwar weit oben auf der To-Do Liste, einen Zeitpunkt konnte man aber nicht nennen. Für die meisten Nutzer scheidet diese Funktion somit aus. Bleibt nur noch die Frage, ob man den Bixby-Knopf bis dahin anderweitig belegen kann.

„Never touch a winning team“, sagte mal der gute Alf Ramsey. Daran scheint sich Samsung zu halten und verwendet auf der Rückseite die gleiche Kamera wie beim Samsung Galaxy S7. 12 Megapixel Auflösung gepaart mit einer Pixelgröße von 1,4 Mikrometern und einer Blende von f/1.7 sollten für genau die gleiche extrem gute Bildqualität sorgen, wie sie schon beim Vorgänger zu finden war. Samsung sagt allerdings, dass die Kamera noch schärfere Fotos machen soll, weil pro Auslösung gleich drei Bilder gemacht werden, von denen das mit den geringsten Verwacklungen ausgewählt wird. Zoomt man (digital) rein, dann sollen es bis zu fünf Bilder sein.

Auf der Front gibt es nun eine 8 Megapixel Kamera, die weiterhin über eine f/1.7 Blende verfügt. Videos können hier nun auch mit 2560*1440 Pixeln aufgenommen werden. Dazu gibt es endlich auch einen Autofokus.

Akku

Beim Akku geht Samsung keine Experimente ein und verbaut ähnliche Größen wie im letzten Jahr. Das Galaxy S8 erhält 3000mAh, das S8 Plus 3500mAh.

Angesichts der größeren Displays und der höheren Auflösung könnte die Akkulaufzeit geringer als bei den Vorgängern ausfallen. Dafür sind aber neue System-on-Chips verbaut, die durch das 10nm Verfahren deutlich weniger Strom verbrauchen sollten.

Welcher Fall nun eintreffen wird, das muss der finale Test klären. QuickCharge 3.0 ist übrigens genauso wieder an Bord wie drahtloses Laden.

Preise und Verfügbarkeit

Fazit: Samsung Galaxy S8

Viel wurde spekuliert, noch mehr wurde geleakt, doch jetzt sind die neuen Flaggschiffe endlich offiziell. Ganz subjektiv sind das für mich die schönsten Telefone auf dem Planeten. Das Display haut einen aus den Socken, Leistung ist ebenfalls mehr als genügend da. Etwas Sorgen bereitet mir die Platzierung des Fingerabdrucksensors und auch die Akkulaufzeit könnte knapp werden. Andererseits ist es schön zu sehen, dass hier nicht experimentiert wurde. Samsung muss wieder das Vertrauen der Kunden gewinnen. Das S8 ist dafür ein solider Schritt, aber auch ein vorsichtiger.

Preislich bewegt man sich weiter auf Apple zu, aber das auch zu Recht. Das Samsung Galaxy S8 sieht stark danach aus das beste Smartphone der ersten Jahreshälfte zu werden. Wie seht ihr das?