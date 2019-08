Früher hätte ich ein Smartphone ohne Klinkenbuchse bereits vor dem Kauf kategorisch ausgeschlossen. Dann passiere mir Anfang des Jahres ein kleines Malheur. Durch einen Unfall brach mein angesteckter Kopfhörer ab und das sich im Anschluss verkeilte Teil, hat diesem den Rest gegeben. Da eine Reparatur häufig mit höheren Kosten verbunden ist, entschied ich mich für eine Alternative. Da kam es mir relativ gelegen, dass Samsung mir die Galaxy Buds zu Testzwecken für etwas über 3 Monate zur Verfügung stellte.

Gleich zu Beginn ist es mir wichtig zu sagen, dass diese kostenlose Bereitstellung keinerlei Einfluss auf meine Meinung hatte oder zum heutigen Zeitpunkt hat. Zu Beginn lagen die kleinen Bluetooth-Kopfhörer meist nur in ihrer Ladeschale und staubten etwas vor sich hin. Der Grund war, dass ich in den kühleren Monaten standardmäßig meine BOSE-Kopfhörer (ebenfalls Bluetooth) verwendet habe und daher die Galaxy Buds nur im Fitnessstudio wirklich nutzte. Doch dann kam der heiße Sommer und mit diesem meine Begeisterung für diese.

Viele von euch können sicher nachvollziehen, dass gerade ab Temperaturen von über 20 Grad Over-Ear-Kopfhörer einen nur zusätzlich zum Schwitzen bringen. Daher entschied ich mich eines Tages, die Buds auch standardmäßig für meinen Alltag zu benutzen. Trotzdem begleitete mich ein etwas ungutes Gefühl schon seit der Einrichtung. Denn wer den Sound anpassen möchte, der kommt nicht an der Nutzung der von Samsung entwickelten App “Galaxy Buds Plugin” vorbei, die mit einer ziemlich umfangreichen Datenschutzerklärung einem schon etwas den Spaß am Gerät verdirbt. Ich persönlich habe mich daher mit den Standardeinstellungen begnügt und die App sofort wieder deinstalliert. Hier könnte Samsung klar noch nachbessern.

Aber genug von der Software und ab zur Hardware. Die kleinen Galaxy Buds passen perfekt ins Ohr und sitzen dort auch über Stunden komfortabel. Nimmt man einen der beiden Kopfhörer aus der Ladeschale, aktiviert sich die Bluetooth-Funktionalität und das Smartphone stellt nach der initialen Einrichtung sofort eine Verbindung her, die mit einer Tonabfolge “im Ohr” bestätigt wird. Ab da steht dem Einsatz dann nichts mehr im Wege.

Gerade im Fitnessstudio können die Buds ihre Stärke ausspielen. Die Kopfhörer sitzen angenehm und fest und lockern sich auch nicht bei Sprung- und Laufübungen. Im Alltag konnte ich in dieser Hinsicht ebenfalls keine Probleme feststellen. Samsung gibt eine Akkulaufzeit von ungefähr sechs Stunden ohne Aufladen an. Das konnte ich in meinem Test bestätigen. Und selbst, wenn der Akku leer ist, lässt sich dieser mit dem mitgelieferten Case mehr als einmal wieder komplett aufladen. Für den Alltag ist dies auf jeden Fall ausreichend.

Und doch gibt es auch hier die ein oder anderen Schwächen. In bestimmten Situationen brach immer mal wieder die Verbindung zwischen Smartphone und Kopfhörern ab. Den genauen Grund hierfür konnte ich nicht feststellen, ich vermute aber meine Smartwatch als Ursache, die ebenfalls per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt ist. Außerdem entladen sich die beiden Kopfhörer unterschiedlich schnell. Das ist gerade dann ärgerlich, wenn das Case leer ist und plötzlich nur noch ein Kopfhörer (komischerweise) über längere Zeit genutzt werden kann.

Fazit: Die von Samsung gefertigten Galaxy Buds sind sehr gute Kopfhörer, die angenehm im Ohr sitzen, einen satten Sound bieten und auch noch nach Stunden ihren Geist nicht aufgeben. Für einen Preis ab 119 Euro (Stand: 31.07.2019) finde ich es aber sehr schade, dass immer wieder Verbindungsprobleme auftraten. Trotzdem konnten mich die Kopfhörer überzeugen, weshalb ich nach der Rücksendung an Samsung mir meine eigenen gekauft habe. Wer jetzt Interesse hat, der muss sich nur noch zwischen drei Farben entscheiden: Gelb, Weiß und Schwarz.

