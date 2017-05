Microsoft Surface Pro (2017) statt „5“: Der Nachfolger ist ein Refresh

Schon vor der kürzlich beendeten Entwicklerkonferenz Build hatte Microsoft für die kommende Woche ein Event in Shanghai angekündigt, für das wir die Vorstellung neuer Hardware vorhergesagt haben. Während wir kühn von einem technisch und optisch nagelneuen Surface Pro 5 oder gar einem Surface Book 2 ausgingen, gibt es nun einen Leak aus zuverlässiger Quelle. Demnach wird Microsoft in China ein “neues” Surface Pro vorstellen, das aber nach den bisher vorliegenden Angaben keine Modellnummer erhalten wird.

Vielmehr handelt es sich bei dem in der kommenden Woche vorgestellten Modell um ein Tablet mit Tastatur, das sich gegenüber dem Vorgänger Surface Pro 4 optisch nur marginal verändert. Microsoft überarbeitet vor allem die verfügbaren Farbvarianten und wird das Type Cover und den zugehörigen Surface Pen in in Schwarz, Graphitblau, Grau und Weinrot anbieten. Die Rückseite des Tablets bzw. Displays bleibt silberfarben. Damit unterscheiden sich die Farben von denen, die Microsoft für das kürzlich vorgestellte Surface Laptop vorgesehen hat.

Auch wenn sich die optischen Änderungen damit in Grenzen halten, dürfte es durchaus ein Hardware-Upgrade für die eingebauten Komponenten geben. So wird Microsoft dem neuen Surface Pro (2017) sicherlich verschiedene Varianten der zwischenzeitlich erschienen Kaby Lake Prozessorgeneration spendieren und damit das eigene Referenzmodell in dieser Geräteklasse auf den neuesten Stand bringen.

Ein weiterer Blick auf das Gerät zeigt, dass sich bei den Anschlüssen offenbar nichts getan hat. Das neue Surface Pro wird wie sein Vorgänger über einen Kopfhöreranschluss (3,5 Millimeter Klinke), einen Mini Display-Port und einen USB Type-A Port verfügen – ein USB Type-C Port ist nicht zu sehen.

Denkbar wäre, dass es noch weitere Anpassungen unter der Haube gibt, der Spielraum hierfür ist allerdings gering. Die Kombination aus Tablet-Einheit und Tastatur besitzt bereits in der aktuell verfügbaren Variante SSD-Laufwerke mit Speicherkapazitäten zwischen 128 und 512 Gigabyte und kann mit bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Auch preislich gibt es Grenzen, bis zu denen der in Frage kommende Kundenkreis noch mitgeht, daran muss sich Microsoft ebenfalls orientieren.

Unser Geheimtipp ist übrigens die auf den neuen Abbildungen sichtbare Surface Arc Mouse. Falls ihr euch das neue Surface Laptop oder das kommende Surface Pro in einem Microsoft Store eurer Wahl anschauen wollt, probiert unbedingt einmal diese Maus aus.

Quelle venturebeat.com