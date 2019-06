Datenschutz: Tim Cook kritisiert das Geschäftsgebaren von IT-Konzernen

In der letzten Zeit feuern diverse Silicon Valley-Firmen in Reden immer wieder gegen die Geschäftsmodelle der jeweiligen Konkurrenz. Nach Google, das Apple und seine Preispolitik erst kürzlich kritisierte, feuert jetzt Apples Tim Cook gegen die Konkurrenz.

Der CEO richtete vor 30.000 Teilnehmer (Studierende und ihre Angehörigkeiten) an der Stanford Universität ein Appell an nicht näher genannte Firmen und fordert, dass diese das von ihnen hinterlassene “Chaos” aufräumen sollen. Die Verantwortung für dieses könne nicht einfach auf andere abgeschoben werden.

It feels a bit crazy that anyone should have to say this, but if you built a chaos factory, you can’t dodge responsibility for the chaos. Tim Cook

Konkret geht es um die zuletzt aufgetretene Pannen rund um Fake News, Datenlecks, Datenschutzprobleme und Hassreden. Cook spricht von einem sich täglich wiederholenden Problem und fordert weniger Überwachung und einen stärker kontrollierten Handel mit Nutzerdaten.

Die Statements haben logischerweise auch einen kommerziellen Hintergrund. Während das Geschäftsmodell von Konzernen wie Google auf dem Tausch von Daten gegen einen Service basiert, hat Apple mit dem Fokus auf Datenschutz eine wahre Marktlücke gefunden. Der Deal ist einfach: Bezahle für die von dir in Anspruch genommene Dienste und wir kümmern uns sorgsam um deine Daten.