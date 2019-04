Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das von Tag zu Tag relevanter wird. Neben der Entwicklung, die in großen Schritten voranschreitet, bleiben vor allem Fragen offen. Wer definiert für die KI was gut ist? Welche Regeln sollen für KI gelten? Wie lässt sich ein Zusammenleben von Mensch und Maschine bewerkstelligen?

Es wird zwar noch etwas dauern, bis wir in einer futuristischen Welt wie im Videospiel “Detroit: Become Human” leben, aber damit dann klare Verhältnisse herrschen hat das EU-Parlament nun einen Piloten angekündigt. Das Ziel ist die Erstellung von ethischen Regeln für künstliche Intelligenz und das Sammeln von Meinungen zum Thema der auf den Menschen fokussierten KI. Einen Anstoß hierzu sollen auch G7- und G20-Gipfel bringen.

Grundsätzlich hatte man im Dezember bereits einen ersten Entwurf veröffentlicht, der bis März nochmals überarbeitet wurde. In diesem schreibt die Kommission sieben elementare Prinzipien fest, die ich euch im Folgenden kurz zusammenfasse:

Nun sollen also verschiedenste Organisationen und Unternehmen den Entwurf prüfen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Das Ganze startet im Juni 2019 unter dem Mantel der europäischen KI-Allianz. Bis Ende 2019 soll dann das konsolidierte Feedback ausgewertet und auf Praxistauglichkeit geprüft werden.