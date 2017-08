ASUS ZenFone 4 im Hands on-Video: Starke Mittelklasse mit Dual-Cam

Als ASUS vorab den Werbe-Claim „We Love Photo“ bekanntgab, konnten wir schon erahnen, woher der Wind weht. Jetzt wissen wir, dass das Unternehmen mit Sitz in Taiwan gleich eine ganze Armada an neuen Smartphones vorgestellt hat, die allesamt entweder hinten oder vorne mit einer Dual-Cam ausgestattet sind.

Das gilt also auch für das neue ASUS ZenFone 4, bei dem hinten ein Dual-Shooter Platz findet. Ab 399 US-Dollar möchte man dafür verlangen und wenngleich das noch der Preis exklusive Mehrwertsteuer ist, können wir daraus schon ableiten, dass wir hier nicht im absoluten Premium-Bereich unterwegs sind. Das bestätigt auch der Blick auf die Spezifikationen und der kommt jetzt:

ASUS ZenFone 4 Technische Daten

5,5 Zoll großes Super-IPS+-Display mit einer Leuchtdichte von 600 cd/m² und Blaulicht-Filter zum Schutz der Augen

Qualcomm Snapdragon 630 bzw. 660 je nach Region

4 bzw. 6 GB RAM

64 GB interner Speicher, per microSD-Karte erweiterbar

Dual-Cam hinten mit einem 12 MP Sony IMX362-Sensor, Dual Pixel PDAF, einer Pixelgröße von 1,4 μm sowie f/1.8-Blende, LED-Blitz und 4-Achsen-OIS. Zweite Cam mit 8 MP Sensor und 120 Grad Weitwinkel

Front-Cam mit 8 MP Sensor und f/2.0-Blende

Android 7.1 Nougat mit ASUS ZenUI 4.0

3.300 mAh Akku

Dual-SIM (Hybrid-Slot)

WLAN 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Wi-Fi direct, USB-C 3.1, GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS

Fingerabdrucksensor

Dual Speakers, Hi-Res Audio 192kHz/24-bit, DTS

165 Gramm Gewicht

In den Farben Pure Black, Moonlight White und Mint Green erhältlich

ASUS ZenFone 4 Hardware

Hier geht alles etwas gemächlicher zu als beim Spitzenmodell namens ZenFone 4 Pro, dennoch muss sich ASUS mit dieser Mittelklassen-Variante nicht verstecken. Anstelle des Snapdragon 835 kommt hier „nur“ der Snapdragon 660 bzw. 630 zum Einsatz, zusammen mit — je nach Ausführung — 4 GB oder 6 GB RAM.

Der Speicher ist 64 GB groß und falls ihr den Hybrid-Slot nicht für eine zweite SIM-Karte benötigt, könnt ihr hier auch den Speicher erweitern. Das Display kommt wie beim Pro mit einer Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll, wobei ASUS hier statt auf AMOLED-Technologie auf ein Super-IPS+-Panel setzt. Interessanterweise teilt das Unternehmen auch in diesem Fall nicht mit, mit welcher Auflösung wir es zu tun haben, verweist aber zumindest darauf, dass die Leuchtdichte mit 600 cd/m² sogar noch höher ist als beim Pro-Modell.

Ein paar Abstriche müsst ihr bei der Kamera-Sektion machen: Die primäre der beiden rückseitigen Cams ist zwar der Pro-Cam ebenbürtig, allerdings verzichtet ASUS hier auf den optischen Zoom. Stattdessen erhaltet ihr einen Weitwinkel-Sensor auf der Rückseite. Weitwinkel und optischen Zoom findet ihr leider in keinem der aktuellen ZenFone-Modelle, ihr müsst euch also für eine Variante entscheiden.

Der Akku ist auch hier mit 3.300 mAh angenehm groß und im Gegensatz zum USB-Typ-C-Anschluss beim Pro-Modell ist der hier verbaute Typ-C-Stecker auch schon ein USB 3.1-Anschluss. Geladen wird dank ASUS-eigener BoostMaster-Technologie auch sehr flott. NFC ist leider nicht mit von der Partie in diesem Modell, aber davon abgesehen ähnelt die Ausstattung — Fingerabdrucksensor, Dual-Speaker, DTS-Sound, aktuelles Android 7.1 Nougat mit ASUS ZenUI 4.0 — doch sehr dem ZenFone 4 Pro.

ASUS ZenFone 4 Design und Verarbeitung

Optisch sind das ZenFone 4 und das ZenFone 4 Pro sehr eng beieinander. Auch bei diesem Modell finden wir vorne wie hinten Gorilla Glass und auch hier sind die Rahmen lediglich 2,1 mm dünn. Oberhalb und unterhalb des Displays mit 2.5D-Glas sehen wir recht breite Ränder, wobei sich unten der Home-Button mit dem Fingerabdrucksensor befindet.

Auf der Rückseite fällt neben dem zentral angebrachten ASUS-Logo natürlich die Dual-Cam auf, die nebst LED-Blitz in der oberen, linken Ecke Platz findet. Mit 165 Gramm ist dieses Smartphone ein wenig leichter als die Pro-Variante.

ASUS ZenFone 4 Preis und Verfügbarkeit

Tja, ASUS und die Verfügbarkeit — das ist ja immer so ein Thema. Leider, leider können wir zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nichts dazu sagen, wann und zu welchem Preis das ZenFone 4 nach Deutschland gelangt.

Selbst der Verkaufsstart für Taiwan — also ASUS‘ Heimatmarkt — ist noch nicht kommuniziert worden und so haben wir bislang lediglich den Preis: 399 US-Dollar nennt ASUS uns, allerdings noch ohne Steuern. Wir können davon ausgehen, dass ihr für dieses Geld zudem „nur“ die 4 GB-Variante kaufen könnt und das Modell mit 6 GB nochmal ein paar Euro mehr kosten wird. Farblich habt ihr in diesem Fall die Wahl zwischen Pure Black, Moonlight White und Mint Green.

Der Snapdragon 660 ist das Beste, was Qualcomm derzeit in der Mittelklasse anbietet, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass es angesichts der starken Konkurrenz, vor allem aus China, haarig werden könnte für ASUS. Es gibt sehr viele starke Modelle im Bereich um 400 Euro, als Beispiel sei hier das Honor 9 genannt, und wie gesagt: ASUS tut sich oft schwer damit, seine Smartphones zeitnah verfügbar zu machen, was sich natürlich nicht gerade verkaufsfördernd auswirkt.